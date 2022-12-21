383 нарушения ПДД с ноября: в Самаре задержан водитель с подложными номерами

283

Госавтоинспекцией Самарской области на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами без государственных регистрационных знака или с подложными регистрационными знаками.

Подобные правонарушения фиксируются и инспекторами ДПС в ходе несения службы, и комплексами автоматизированной фиксации нарушений ПДД. Информация об обнаружении такого транспортного средства, направляется во все подразделения Госавтоинспекции области, для принятия мер административного воздействия к водителю.

Так, ранним утром 19 декабря текущего года сотрудники ЦАФАП в ходе мониторинга зафиксировали автомобиль «Нива», предположительно с подложными номерами.

После выявления данного факта инспекторы ЦАФАП оперативно передали информацию нарядам ДПС. Ближайшим экипажем из общего потока транспортных средств данный автомобиль был выявлен и остановлен напротив дома 24 по Московскому шоссе. За рулем автомобиля находился житель Самары 1991 года рождения. При сверке с базой данных было установлено, что государственный регистрационный знак, установленный на его автомобиль, не значится в базе данных учета ГИБДД. Водитель признался, что установил подложный номер для того, чтобы все зафиксированные камерами административные штрафы за нарушения ПДД, не приходили в его адрес.

По данным Госавтоинспекции, с начала ноября текущего года, управляя автомобилем с подложными номерами, мужчина совершил 383 административных правонарушения в области дорожного движения, в том числе грубые нарушения, такие как выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости и другие. В случае неуплаты данные штрафы автоматически попадут под санкцию, предусмотренную ст. 20.25 КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа в двукратном размере.

Кроме того, в отношении водителя Госавтоинспекторы составили материалы по административным правонарушения, предусмотренным ч.3 прим.1 ст. 12.5 КоАП РФ (за нарушение правил тонировки, ч.3 ст. 12.2 КоАП РФ (установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных знаков) и ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с заведомо подложными государственными знаками). Санкция последней статьи предусматривает наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до 1 года.

Госавтоинспекция региона обращается к водителям и напоминает, что мероприятия по выявлению транспортных средств без государственного регистрационного знака, с материалами, затрудняющими его чтение или с подложными государственными регистрационными знаками проводятся ежедневно. Подобные правонарушения выявляются и пресекаются.