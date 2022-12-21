383 нарушения ПДД с ноября: в Самаре задержан водитель с подложными номерами

Я нашел ошибку
Главные новости:
Любителям активного отдыха необходимо помнить об обязательном порядке уведомления о своем маршруте.
МЧС СО напоминает о неoбходимости регистрации туристских групп
В Конкурсную комиссию представлены документы от пятнадцати претендентов.
23 декабря состоится конкурсный отбор на пост главы Самары
В подразделении выполнен ремонт в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.
Более 2200 детей Хворостянской ЦРБ получают медпомощь в обновленной поликлинике.
Свой юбилей коллектив отметит творческим вечером.
Тольяттинский ТЮЗ «Дилижанс» отметит 30-летний юбилей
Самарцы планируют потратить на Новый год в среднем на 30% больше, чем год назад
Самарцы планируют потратить на Новый год в среднем на 30% больше, чем год назад
Самарская область вошла в Топ-5 регионов по дополнительному образованию детей
Самарская область вошла в Топ-5 регионов по дополнительному образованию детей
Специальные новогодние подарки для военнослужащих от Губернатора Самарской области
Специальные новогодние подарки для военнослужащих от Губернатора Самарской области
Клиенты Сбербанка получат доступ к программам поддержки экспортёров и импортёров РОСЭКСИМБАНКа и ЭКСАР
Клиенты Сбербанка получат доступ к программам поддержки экспортёров и импортёров РОСЭКСИМБАНКа и ЭКСАР
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69
2.65
EUR 73.34
2.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СамГТУ открыли мемориальную доску в честь Николая Путохина
В Самаре стартовал III всероссийский фестиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО»
В Самаре в рамках Родительских чтений состоится «Мастерская современных отцов»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

383 нарушения ПДД с ноября: в Самаре задержан водитель с подложными номерами

21 декабря 2022 10:22
283
383 нарушения ПДД с ноября: в Самаре заержан водитель с подложными номерами

Госавтоинспекцией Самарской области на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами без государственных регистрационных знака или с подложными регистрационными знаками.

Подобные правонарушения фиксируются и инспекторами ДПС в ходе несения службы, и комплексами автоматизированной фиксации нарушений ПДД. Информация об обнаружении такого транспортного средства, направляется во все подразделения Госавтоинспекции области, для принятия мер административного воздействия к водителю.

Так, ранним утром 19 декабря текущего года сотрудники ЦАФАП в ходе мониторинга зафиксировали автомобиль «Нива», предположительно с подложными номерами.

После выявления данного факта инспекторы ЦАФАП оперативно передали информацию нарядам ДПС. Ближайшим экипажем из общего потока транспортных средств данный автомобиль был выявлен и остановлен напротив дома 24 по Московскому шоссе. За рулем автомобиля находился житель Самары 1991 года рождения. При сверке с базой данных было установлено, что государственный регистрационный знак,  установленный на его автомобиль, не значится в базе данных учета ГИБДД. Водитель признался, что установил подложный номер для того, чтобы все зафиксированные камерами административные штрафы за нарушения ПДД, не приходили в его адрес.

По данным Госавтоинспекции, с начала ноября текущего года, управляя автомобилем с подложными номерами, мужчина совершил 383 административных правонарушения в области дорожного движения, в том числе грубые нарушения, такие как выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости и другие. В случае неуплаты данные штрафы автоматически попадут под санкцию, предусмотренную ст. 20.25 КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа в двукратном размере.

Кроме того, в отношении водителя Госавтоинспекторы составили материалы по административным правонарушения, предусмотренным ч.3 прим.1 ст. 12.5 КоАП РФ (за нарушение правил тонировки, ч.3 ст. 12.2 КоАП РФ (установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных знаков) и ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с заведомо подложными государственными знаками). Санкция последней статьи предусматривает наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до 1 года.

Госавтоинспекция региона обращается к водителям и напоминает, что мероприятия по выявлению транспортных средств без государственного регистрационного знака, с материалами, затрудняющими его чтение или с подложными государственными регистрационными знаками проводятся ежедневно. Подобные правонарушения выявляются и пресекаются.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
21 декабря 2022  12:48
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
114
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
21 декабря 2022  12:32
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
113
В Самаре частично открыли движение на перекрестке Полевой и Ново-Садовой
21 декабря 2022  11:23
В Самаре частично открыли движение на перекрестке Полевой и Ново-Садовой
142
В Самаре презентовали часть работ арт-проекта Samara Ground 2022
21 декабря 2022  09:52
В Самаре презентовали часть работ арт-проекта Samara Ground 2022
191
Глава региона отметил, что значение ведомства для защиты интересов нашего государства трудно переоценить.
20 декабря 2022  14:44
Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников ФСБ за вклад в обеспечение безопасности жителей региона и страны
554
Весь список