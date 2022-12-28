380 иностранцев нарушили закон, не покинув Самарскую область

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Сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области установлено, что 12 октября текущего года истекли сроки пребывания иностранных граждан в рамках, предоставленных Указом Президента Российской Федерации.

Поэтому иностранцы, не имеющие оснований для законного пребывания в Российской Федерации, после указанной даты были обязаны выехать за пределы её территории.

Мероприятия по выявлению лиц, уклоняющихся от выезда, проводятся постоянно. С момента окончания «льготного периода» сотрудниками полиции Самарской области выявлено 380 иностранных граждан, не убывших на родину, среди них 102 человека выявлены сотрудниками подразделений по вопросам миграции.



Так, накануне сотрудниками Управления по вопросам миграции, осуществлявшими совместно с сотрудниками Управления ГИБДД Главного управления проверочные мероприятия по отработке пассажирского потока в районе г. Чапаевска, выявлено 2 иностранных гражданина указанной категории, в отношении которых судом принято решение об административном выдворении за пределы территории Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда.