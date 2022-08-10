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37 жителей в Самарской области погибли на воде с начала купального сезона

10 августа 2022 12:54
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37 жителей в Самарской области погибли на воде с начала купального сезона

37 жителей Самарской области, в том числе трое детей, погибли в реках и озерах с начала купального сезона-2022. Печальную статистику в эксклюзивном интервью в эфире ГТРК «Самара» привел начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области Александр Старов.

Из 37 погибших утонуло пятеро. Остальные люди скончались либо из-за полученных во время купания травм, либо из-за остановки сердца. Последнее возможно во время резкого перепада температур, которое происходит в тот момент, когда человек после солнцепека на пляже резко заходит в прохладную воду, пишет ГТРК Самара.

«В этом году несколько происшествий: достаточно физически развитые мужчины в возрасте 35 – 45 лет, которые находились в трезвом состоянии, в связи с тем, что не постепенно заходили в воду, а резкими прыжками, то есть нырнули, - сердце останавливалось», - рассказал Александр Старов.

Что касается гибели из-за травм, то спасатели призывают купаться только на официальных пляжах, где дно водоема обследуется и очищается от инородных предметов регулярно. В остальных случаях человек сильно рискует своей жизнью.

«В необорудованном месте ныряют в воду, происходит столкновение с инородным предметом (это может быть все, что угодно: дерево утопленное, какой-то бетонный блок, металлическая конструкция), происходит повреждение. Шею часто ломают», - пояснил начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области.

К сожалению, к этой статистике Александра Старова нужно добавить еще два смертельных случая на воде. Они произошли во вторник, 9 августа, вечером. Одному мужчине не удалось выжить во время купания в Волге в районе Красноглинского пляжа Самары. Второй трагический случай - в Безенчукском районе. Там тоже на Волге погиб мужчина. Тела обоих мужчин из воды извлекли очевидцы.   

Купаться нужно на официальных пляжах еще и потому, что на них дежурят профессиональные спасатели, готовые в любой момент прийти на помощь. Людей из-за установившейся жаркой погоды на пляжах становится только больше, и самарцы, например, даже поздним вечером не хотят уходить домой. Поэтому некоторые зоны отдыха перешли на новый режим работы.

Теги: ЧП

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