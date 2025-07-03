3 июля местами в Самарской области ожидается сильный дождь

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От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. 03.07.2025 до конца дня местами в Самарской области ожидается сильный дождь, с сохранением вечером».

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Воздержитесь от поездок на личном автотранспорте! Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность линий электропередач! Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»