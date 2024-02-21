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3 человека погибли в Челно-Вершинском районе при пожаре в частном доме 

21 февраля 2024 20:58
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В доме обнаружены тела 2 женщин и мужчины.

Сообщение о пожаре в поселке Красный Строитель поступило сегодня утром. На улице Школьной горел частный дом на площади 40 кв.м.

Для борьбы с огнем привлекались 37 человек, 15 единиц техники, в том числе от МЧС России - 7 человек, 3 единицы техники.

В доме обнаружены 3 погибших: 2 женщины 1972 и 1981 г.р. и мужчина 1976 г.р.

Дознавателями пожарного надзора установлена предварительная причина пожара - тепловое воздействие
дымохода печи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

По данному факту Шенталинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, двум и более лицам). По уголовном уделу проведен осмотр места происшествия, установлены погибшие лица, назначены первоначальные судебные экспертизы, проводятся другие следственные действия, направленные на установление обстоятельства произошедшего и причин пожара, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:    ГУ МЧС СО
 

 

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