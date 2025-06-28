27 июня в Самаре "Боингу" пришлось дважды заходить на посадку

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В небе над нашим регионом вновь произошел авиационный инцидент, в котором, к счастью, обошлось без пострадавших. На этот раз у самолета «Боинг» авиакомпании Utair возникли проблемы с одним из индикаторов посадки.

В ночь на пятницу, 27 июня, в аэропорту Самары самолет, прибывший из Сургута, был вынужден совершить повторный заход на посадку. Причиной послужило отсутствие указателя траектории точного приземления. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT. Инцидент произошел в 02:40 по самарскому времени в аэропорту Самары. Во время захода на посадку самолет ушел на второй круг с расстояния 8 км на высоте 2000 футов. Причиной стало отсутствие индикации глиссады, сказано в сообщении.

Дежурный инженер сообщил, что система активирована и параметры в пределах нормы. Индикация на рабочем месте диспетчера также соответствовала норме. В итоге, при повторном заходе с использованием системы ИЛС, самолет успешно приземлился в 02:51, посадка прошла без происшествий. Нештатная ситуация произошла на самолете B-735 рейса UTA413 Сургут - Самара, пишет samaraonline24.ru.