21-летний мотоциклист врезался в бордюр в Самаре

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20 июля на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек, погиб - 1.

В Куйбышевском районе Самары в 04:36 21-летний водитель, не имеющий категории для управления мотоциклами, в состоянии алкогольного опьянения, передвигался за рулём спортбайка Honda. В пути следования мужчина нарушил требования п. 10.1 ПДД РФ и, возле дома №239 по улице Уральской, совершил наезд на бордюрный камень, съехал с дороги, после чего опрокинулся. Врачами мотоциклисту рекомендовано амбулаторное лечение.