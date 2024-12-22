200 кв. м пожара: в центре Самары загорелись два здания

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В ночь на воскресенье, 22 декабря, жители Ленинского района стали свидетелями мощного пожара. Он произошел рядом с ЖК «Ильинская плаза».

— В 01:46 22 декабря поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом строении по адресу: Ленинский район, улица Буянова, 136. Прибывшие подразделения установили, что загорелись 2 одноэтажных расселенных строения на площади 200 кв. м. Погибших нет, — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали двух человек. Для борьбы с огнем привлекли 76 пожарных и 26 спецмашин.

В 3:13 пожар локализовали на площади 200 кв. м. Полную ликвидацию горения объявили в 4:10. Причину пожара установят, пишет 63.ру.