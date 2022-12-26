17 тысяч литров незаконного алкоголя изъято из оборота в Самарском регионе

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Сотрудниками органов внутренних дел Самарской области на территории всего региона на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на выявление и пресечение правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Так, за 11 месяцев текущего года сотрудниками полиции составлено 909 протоколов об административных правонарушениях, из них - предусмотренных ст.14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена» - 76, ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» – 623, ст.14.17 КоАП РФ «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» -110, ст.14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами» - 91, ст.14.17.2 КоАП РФ «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции» - 9.

Из незаконного оборота изъято более 17 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В декабре текущего года только на территории Волжского района сотрудниками полиции составлено 18 протоколов об административных правонарушениях за нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъят 861 литр алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Так, в отношении индивидуального предпринимателя 1971 года рождения - владельца одной из торговых точек Волжского района за незаконный оборот алкогольной продукции, а также оборот алкогольной продукции, требующей специального разрешения (лицензии) возбуждены дела об административных правонарушениях, из незаконного оборота изъято 195 литров алкогольной продукции.

Также в одном из магазинов сотрудниками полиции выявлен факт розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему, в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.

Кроме того, полицейскими пресечена незаконная продажа алкогольной продукции из автомобиля такси. В отношении водителя 1985 года рождения составлен протокол об административном правонарушении.

На территории торговых рядов выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции местной жительницей 1967 года рождения, в отношении которой возбуждено дело об административном правонарушении.

Подобные мероприятия на территории Самарской области продолжатся.

Напоминаем, что обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.