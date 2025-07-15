16 человек пострадали в результате атаки БПЛА в Воронежской области

157

В результате ночной атаки БПЛА в Воронежской области пострадали минимум 16 человек. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

«На данный момент известно о 16 пострадавших в результате ночной атаки. 15 из них были ранены в Центральном и Коминтерновском районах Воронежа, в том числе один подросток», — написал он в своём Telegram-канале.

Один из пострадавших находится в коме. Всего в Воронеже госпитализировали 13 человек. Один пострадавший от госпитализации отказался, ещё один обратился в поликлинику с лёгкой травмой.

Женщину увезли в больницу из сельского района с осколочным ранением плеча.

Муниципалитеты продолжают оценивать ущерб на местах, пишет РТ.