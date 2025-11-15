15 ноября ПВО сбила БПЛА над Самарской областью

163

Министерство обороны России сообщило о перехвате одного украинского беспилотника самолетного типа над Самарской областью в ночь на 15 ноября. Информация размещена в официальном Телеграм-канале ведомства.

По данным Минобороны, всего дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 64 украинских беспилотных летательных аппарата над десятью регионами России. Самарская область стала одним из регионов, где зафиксирована активность беспилотников.

В связи с обеспечением безопасности полетов аэропорт Курумоч временно приостановил работу. Советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко сообщил о закрытии аэропорта в 02:09, а о снятии ограничений - в 06:34.

В период действия ограничений один самолет, выполнявший рейс в Самару, был перенаправлен на запасной аэродром. После нормализации обстановки аэропорт возобновил штатную работу, сообщает "СОВА".