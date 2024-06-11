100 кв.м горящего дома тушили в Кинель-Черкасском районе

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10 июня в 20 часов 14 минут на пункт связи поступило сообщение о том, что в селе Свободные ключи на улице Дудоревской горит частный дом с надворными постройками. К месту пожара были направлены 3 пожарных расчета. По прибытии было установлено, что горят частный дом и надворные постройки на площади 100 квадратных метров. В 20 часов 48 минут была объявлена локализация пожара, в 21 час 3 минуты - ликвидация открытого горения, в 2 часа 20 минут - ликвидация последствий пожара. На тушение пожара были поданы 4 ствола «Б» было созданы 2 звена газодымозащитной службы. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"