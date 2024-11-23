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В Самаре пытаются развалить уголовное дело в отношении крупной этнической ОПГ?

23 ноября 2024 20:56
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В Самаре пытаются развалить уголовное дело в отношении крупной этнической ОПГ?

Как пишет Александр Хинштейн, речь идет о деле, возбужденном 11 ноября самарской полицией по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Его фигурантами стали лидеры и участники ОПГ «Борское» Владимир Бурцев, Айхан Адыгезалов, Фуад Хаджизаде и другие пока неустановленные лица. 

Привлекают их, впрочем, не за вымогательство или грабежи, а за публичную демонстрацию своей приверженности к идеологии экстремистской организации АУЕ* (арестантский уклад един). 

На сходке по случаю дня рождения Адыгезалова все эти граждане радостно кричали «Жизнь ворам», всячески подчеркивая свою верность к т.н. «воровским традициями». Даже именинный торт был украшен надписью из крема АУЕ*. 

Запись со сходки выложена в «YouTube» и позволяет отправить всех участников в дальнюю дорогу с казенным домом: срок наказания по этому составу преступления — от 2 до 6 лет. 

Со своей стороны сделаю все, чтобы наказание было неотвратимым. Тем более, что уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ, а, значит, развалить его — никому не удастся! 

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

 

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