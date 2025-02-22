Путин назначил новых судей в Самарской области

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Кадровые изменения произошли по указу Президента РФ Владимира Путина от 21 февраля. Судьями Самарского областного суда стали Татьяна Кремнева и Анна Полезнова.



Также глава государства утвердил назначения в районных судах столицы 63-го региона. Судьей Куйбышевского районного суда стала Ирина Фурман, а судьей Октябрьского районного суда - Дина Абдульмянова, пишет Сова.



А в январе 2025 года Александра Саломатина назначили судьей Самарского областного суда, а Татьяну Золотову - судьей Кировского районного суда.