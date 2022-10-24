В поселке Самарский предприниматели выращивают ремонтантную землянику на агровате

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«Сезон земляники давно прошел», – скажете вы – и ошибетесь! За окном осенняя слякоть, а на Ferma_redberry в поселке Самарский буйство цветения этой ягоды. Яркого урожая здесь ждут уже через пару недель.



– Мы с бизнес-партнером выращиваем ремонтантную землянику на агровате второй год. Насколько мы знаем, в Самарской области подобным никто не занимается. Воду, которая используется для полива, полностью очищаем от тяжелых металлов, хлора и других примесей и насыщаем нужными витаминами и микроэлементами, важными для развития и роста земляники. Поддерживаем в помещении необходимый уровень влажности, температуры и других показателей. Мы проводили лабораторные исследования, и анализ показал, что наша ягода качественная, отвечает всем требованиям, – говорит инициатор создания фермы Александр Клементьев.



В прошлом году на экспериментальной площадке по выращиванию земляники на гидропонике с 500 кустов собрали полтонны урожая. Реализовывать свою продукцию этой зимой предприниматели намерены как частным клиентам, так и в местные кафе и рестораны.

Фото: пресс-служба правительства СО