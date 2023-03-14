В Самарской области живет талантливейшая мастерица, которая по архивным фото воссоздает традиционно русские украшения 

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Кокошник, венец, накосник, заборошник были популярны у русских девушек и женщин несколько сотен лет назад, но и сегодня они пленят современных модниц. В Самарской области живет талантливейшая мастерица Оксана Смолина, которая по архивным фото воссоздает традиционно русские украшения невероятной красоты. Сложную технику вышивки – сажение по бели – она освоила чуть больше года назад. Сегодня у нее уже готова небольшая коллекция старинных девичьих украсов. Сейчас Оксана трудится над над девичьим венцом-коруна, сообщает Агро-Информ 63.



"Я всю жизнь связана с творчеством. Почти 30 лет веду творческие студии для деток. Работаю в самых разных техниках: изучала роспись по дереву, бисероплетение, вышивку, вязание крючком и спицами, работала с соленым тестом. Вместе с воспитанниками создаем поделки из фольги, из бросового материала, из дерева и так далее. Все накопленные мною знания очень помогают создавать традиционные украшения. Все как будто вело меня к этому, – делится Оксана. – Когда работаю, испытываю настоящий трепет, связь с историей, с предками. Хочется, чтобы люди могли полюбоваться на такую красоту, прикоснуться к истории. Кстати, после того, как начала работать в этой технике, меня потянуло на предметы старины, собираю теперь их".



Для создания таких украшений используются шнуры из выбеленного льна, которые крепятся к основе в определенном узоре. Затем мастерицы пришивают, как бы насаживают на них жемчуг, перламутр, бисер. Получается объемная вышивка, от которой трудно отвести взгляд. Это колоссальный труд! Техника требует максимума аккуратности, усидчивости и огромной любви к делу. К слову, за один только год авторские работы принесли самарской умелице сразу пять гран-при в различных конкурсах.

Фото: Агро-Информ 63