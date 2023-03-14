Я нашел ошибку
Главные новости:
В ходе тренировки будут отработаны практические действия, связанные с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров.
Самарская область примет участие во всероссийском командно-штабном учении МЧС России
Также в квашеной капусте содержатся бактерии, полезные для поддержания микрофлоры кишечника.
Диетолог: весной фрукты и овощи старого урожая лучше заменить на квашеную капусту
Кокошник, венец, накосник, заборошник были популярны у русских девушек и женщин несколько сотен лет назад, но и сегодня они пленят современных модниц.
В Самарской области живет талантливейшая мастерица, которая по архивным фото воссоздает традиционно русские украшения 
Паводковая ситуация в Самарской области находится под постоянным контролем.
Виктор Кудряшов провел заседание областной противопаводковой комиссии
73-летний артист сообщил, что не смог до конца восстановиться после коронавируса, перенесенного летом 2021 года, и ему тяжело работать на сцене.
Михаил Боярский заявил о планах завершить карьеру в театре из-за состояния здоровья
Адвокат оказывал юридическую помощь гражданину по уголовному делу по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов".
Тольяттинский адвокат и его двое знакомых обвиняются в покушении на мошенничество
Административная комиссия - это постоянно действующий коллегиальный орган, работает в каждом районе Самары.
В Самаре административные комиссии усилили контроль качества содержания территорий в период межсезонья
Перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.
После матча между «Крыльями Советов» и «ЦСКА» будет подан дополнительный общественный транспорт
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.46
-0.48
EUR 80.61
0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Баскетбол 3х3»: в СК "Локомотив" проходит чемпионат и первенство СО по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Самарской области
В Пестравке на льду реки Большой Иргиз прошли межрайонные соревнования по подлёдному лову рыбы
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области живет талантливейшая мастерица, которая по архивным фото воссоздает традиционно русские украшения 

14 марта 2023 17:32
124
Кокошник, венец, накосник, заборошник были популярны у русских девушек и женщин несколько сотен лет назад, но и сегодня они пленят современных модниц.

Кокошник, венец, накосник, заборошник были популярны у русских девушек и женщин несколько сотен лет назад, но и сегодня они пленят современных модниц. В Самарской области живет талантливейшая мастерица Оксана Смолина, которая по архивным фото воссоздает традиционно русские украшения невероятной красоты. Сложную технику вышивки – сажение по бели – она освоила чуть больше года назад. Сегодня у нее уже готова небольшая коллекция старинных девичьих украсов. Сейчас Оксана трудится над над девичьим венцом-коруна, сообщает Агро-Информ 63.

"Я всю жизнь связана с творчеством. Почти 30 лет веду творческие студии для деток. Работаю в самых разных техниках: изучала роспись по дереву, бисероплетение, вышивку, вязание крючком и спицами, работала с соленым тестом. Вместе с воспитанниками создаем поделки из фольги, из бросового материала, из дерева и так далее. Все накопленные мною знания очень помогают создавать традиционные украшения. Все как будто вело меня к этому, – делится Оксана. – Когда работаю, испытываю настоящий трепет, связь с историей, с предками. Хочется, чтобы люди могли полюбоваться на такую красоту, прикоснуться к истории. Кстати, после того, как начала работать в этой технике, меня потянуло на предметы старины, собираю теперь их".

Для создания таких украшений используются шнуры из выбеленного льна, которые крепятся к основе в определенном узоре. Затем мастерицы пришивают, как бы насаживают на них жемчуг, перламутр, бисер. Получается объемная вышивка, от которой трудно отвести взгляд. Это колоссальный труд! Техника требует максимума аккуратности, усидчивости и огромной любви к делу. К слову, за один только год авторские работы принесли самарской умелице сразу пять гран-при в различных конкурсах.

 

Фото:   Агро-Информ 63

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
17 марта в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
14 марта 2023  11:00
17 марта в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
253
В Самарской области состоится совместный прием Уполномоченным по правам человека и главным судебным приставом региона
14 марта 2023  10:39
В Самарской области состоится совместный прием Уполномоченным по правам человека и главным судебным приставом региона
239
13 марта состоялось совещание в рамках парламентской координационной группы по вопросам СВО, которую возглавляет первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.
13 марта 2023  20:27
Дмитрий Азаров представил опыт региона по организации отпуска бойцов на парламентской координационной группе по вопросам СВО
1383
Губернатор поручил главам муниципалитетов провести завтрашний день на проблемных участках, лично контролировать работу служб и к вечеру доложить о текущей ситуации.
13 марта 2023  18:42
Главы городов и районов Самарской области доложили губернатору о борьбе с паводком
416
Жителей Самарской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе проектов «Моя семья – моя Россия»
13 марта 2023  11:44
Жителей Самарской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе проектов «Моя семья – моя Россия»
748
Весь список