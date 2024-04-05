В Самарской области оборот субъектов МСП превысил 2 трлн рублей

46

Результаты работы субъектов малого и среднего предпринимательства в Самарской области по итогам 2023 года озвучили в Минэкономразвития региона.



Оборот предприятий МСП, куда входят микропредприятия, малые и средние компании, за 2023 год составил 2,045 трлн рублей. Это на 18,9% больше, чем годом ранее. По итогам 2022 года оборот субъектов МСП составил 1,72 трлн рублей.



«Малый бизнес, который имеет гибкие возможности перестройки, переориентирования, может и должен стать драйвером развития нашей экономики», — отмечал ранее Губернатор Дмитрий Азаров.



В сегменте МСП сегодня занят каждый третий житель трудоспособного возраста, включая самих предпринимателей. Всего в губернии зарегистрировано более 130 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и свыше 220 тысяч самозанятых граждан.



«Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, рост денежного оборота, высокая востребованность инструментов поддержки свидетельствуют о комфортных условиях для бизнеса в регионе, о том, что предприниматели используют для своего развития все имеющиеся ресурсы и возможности», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Благодаря реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», региональные меры поддержки охватывают все сферы деятельности и жизненные циклы бизнеса. Для того, чтобы разобраться в многообразии инструментов поддержки и подобрать наиболее подходящие, предприниматели могут обращаться в центры «Мой бизнес».

Фото: Департамент информационной политики СО