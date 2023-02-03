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В Самаре производят моментальные кисели по уникальному авторскому рецепту

3 февраля 2023 19:13
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Отбору сырья в компании уделяют огромное внимание, строго придерживаясь принципа: вкус киселя должен быть узнаваем и оставаться на высшем уровне.

В Самаре производят моментальные кисели по уникальному авторскому рецепту, который хранится в секрете больше 10 лет. На приготовление напитка уходит меньше минуты – его просто нужно залить кипятком. Никаких комочков и осадков, лишь ровный цвет, приятный аромат и нежный вкус, сообщает Агро-Информ 63.

В составе продукта качественные ингредиенты, главный из них – нативный картофельный крахмал наивысшей степени очистки. Отбору сырья в компании уделяют огромное внимание, строго придерживаясь принципа: вкус киселя должен быть узнаваем и оставаться на высшем уровне. Производство напитка в областной столице наладил Александр Опарин еще в 2009 году. Такая бизнес-идея пришла ему в голову за обедом в общественной столовой.

"Помню, как папа сидел дома с весами и что-то там химичил: взвешивал, смотрел, пробовал. У меня хранятся его рукописи, где он записывал подробно, что и в каких пропорциях смешивать. По этому рецепту и производим. Иногда конкуренты обманным путем пытаются его у нас раздобыть, но это производственная тайна", – рассказывает дочь предпринимателя Дарья Опарина. Она взялась продолжать дело отца, когда его не стало в 2017 году. Последние три года развивает производство вместе с бизнес-партнером Вадимом Ерофеевым.

"Мы хотим достойно представлять продукт Самарской области в других регионах, поэтому в 2020 году решили пройти добровольную систему сертификации «Самарское качество» и успешно получили знак соответствия", – рассказывает он.

За месяц в небольшом цеху производят около 20 тонн киселя. В ассортименте шесть вкусов, полюбившиеся клиентам. Найти продукт можно на рынках Самары и области. В планах предпринимателей перевезти цех на новую площадку и увеличить производство киселя как минимум в два раза.

 

Фото:    Агро-Информ 63

Теги: Самара

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