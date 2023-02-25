«Ты — предприниматель»: кто может участвовать в акселераторе и претендовать на грант в размере 500 000 рублей?
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«Могу ли я принять участие в конкурсе региональных грантов, если…» — собрали самые распространённые вопросы, которые регулярно получаем от вас в соцсетях и ответим на них в одном посте!
Но сначала — 3 главных условия для участия в акселераторе и защите бизнес-проекта для гранта:
1. Участники — индивидуальные предприниматели и юрлица
2. Возраст участников — до 25 лет включительно (на момент подачи документов для получения гранта)
3. ИП или ООО должны быть зарегистрированы в Самарской области.
Подробный перечень условий, которым должны отвечать участники.
Важно, что алгоритм действий будущего участника должен быть таким:
- Создание юридического лица (ИП, ООО или иная форма)
- Регистрация в реестре СМСП Самарской области
- Подача заявки на обучение по программе «Ты — предприниматель» на сайте
- Обучение по акселерационной программе
- Защита бизнес-проекта перед экспертным жюри
- Подача заявки на грант.
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В случае предоставления гранта вам понадобится УКЭП для подписания соглашения. Средства гранта будут предоставлены при условии софинансирования расходов в размере не менее 25% от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта.
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Успейте подать заявку до 28 февраля 2023 года!
Подробнее здесь.
Фото: пресс-служба првительства СО