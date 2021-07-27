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Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России - 2021»

27 июля 2021 10:50
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Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России - 2021»

Заполнить анкету для участия в региональном - отборочном - этапе конкурса молодые предприниматели Самарской области могут до 29 августа 2021 года.

Молодых людей в возрасте от 16 до 35 лет включительно приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России - 2021», который проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», разработанного по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Отбор лучших практик и проектов будет проходить в два этапа.

Прием заявок на региональный этап уже стартовал и продлится до 29 августа 2021 года. Жюри отберет самые яркие, интересные и успешные проекты молодых предпринимателей области в 10 номинациях. Победители регионального этапа смогут побороться за звание лучших на федеральном уровне.

«Основная цель всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2021» — поддержка и развитие молодежного предпринимательства в нашей стране, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – А для участников — это отличная возможность рассказать о себе и своем деле на всю область, а затем и на всю страну, получить качественную оценку проекта от ведущих экспертов в сфере бизнеса, познакомиться с коллегами, единомышленниками, найти новых партнеров».

Побороться за звание лучшего молодого предпринимателя России участники могут в 10 номинациях

  • Интернет-предпринимательство 
  • Сельскохозяйственное предпринимательство 
  • Франчайзинг 
  • Предпринимательство в социальной сфере 
  • Производство 
  • Инновационное предпринимательство 
  • Торговля 
  • Сфера услуг 
  • Международное предпринимательство 
  • Самозанятые 

В 2020 году один из представителей 63-го региона оказался в списке финалистов-победителей федерального этапа конкурса «Молодой предприниматель России». Андрей Жвакин с проектом «Сервис для экологичного быта» занял третье место в специальной номинации «Экологическое предпринимательство». Философия экологичного быта, которой придерживается предприниматель, подразумевает под собой использование этичных и безопасных для человека и природы средств для дома и ухода за собой, минимальное количество упаковки, многоразовые альтернативы одноразовым вещам и сортировку вторсырья. В Самаре молодой бизнесмен основал магазин экологичных товаров для дома #ZEROWASTER. Помимо широкого ассортимент эко-продукции, представленной в магазине, главная его «фишка» - практически полный отказ от упаковки. Это помогает существенно сократить количество отходов, возникающих во время потребления.

Успеть подать заявку на отборочный этап необходимо до 29 августа 2021 года включительно. Подведение итогов региональной части конкурса планируется провести в оффлайн-формате уже 2 сентября 2021 года.

Заполнить анкету для участия необходимо по ссылке

https://docs.google.com/forms/d/1goiTvsqRXq8dDoQICGC_t1oi2ZQF5tVsMMQ1hfhHhW8/viewform?edit_requested=true

Теги: Акценты Всероссийский конкурс Молодой предприниматель России - 2021 предприниматели

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