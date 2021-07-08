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Рекордный улов благодаря господдержке получил самарский фермер   

8 июля 2021 20:56
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Заранее оформив в долгосрочную аренду пруд площадью 37 гектар, предприниматель на средства гранта «Агростартап» приобрел необходимое оборудование.

Господдержка помогла главе крестьянско-фермерского хозяйства из села Майское (м.р.  Пестравский) Дмитрию Львову организовать эффективное рыбоводческое хозяйство. Заранее оформив в долгосрочную аренду пруд площадью 37 гектар, предприниматель на средства гранта «Агростартап» приобрел необходимое оборудование. По результатам прошлого года вылов рыбы в хозяйстве достиг 22 тонн. Карп массой от 1,2 до 1,5 кг пользуется устойчивым спросом. На сегодняшний день бизнес успешно развивается.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» в губернии успешно реализуется третий год. За это время гранты на развитие собственного хозяйства получили 38 фермеров, причем 12 из них в 2021 году. На эти цели направлено около 40 млн. рублей.

В Самарской области действует целая линейка институтов развития предпринимательства. Стратегия лидерства Губернатора Дмитрия Азарова – в поддержке инициативных людей, развивающих свои проекты.

В 2020 году глава КФХ Дмитрий Львов подал документы и стал одним из победителей проекта «Агростартап». Выигранный грант, около 3 млн. рублей, вложил в приобретение пресс-экструдера и оборудования для производства гранулированных кормов. «Профессионально я рыбоводством до этого не занимался. В сфере моих интересов был другой бизнес, тоже связанный с сельским хозяйством. Но в прошлом году решил заняться выращиванием карпа. Подал заявку на конкурс «Агростартап» и выиграл грант. Деньги пошли в дело. С помощью приобретенного оборудования получили возможность действовать эффективно, потому что сократили почти в два раза потребление корма за счет его прекрасной усвояемости рыбой. Наши питомцы растут быстро. И этим летом мы хотим побить рекорд прошлого года – выйти минимум на 23 тонны по сбору вкусной и питательной рыбы», – поделился глава КФХ.

По словам фермера, успешное ведение любого сельхозбизнеса, тем более рыбоводческого, невозможно без поддержки государства на начальном этапе. И конкурс «Агростартап» очень действенная и своевременная мера поддержки сельхозпроизводителя. Он уверен - за такими проектами будущее.

«Рыбоводство – благодатная тема для нашего района и имеет неплохие перспективы к хорошему развитию. У нас есть пригодные для разведения рыбы водоемы. Хороший климат. Трудолюбивые люди, которым под силу производить не только карпа, но также щук, карасей, толстолобиков, сомов, амуров», – говорит глава муниципального района Пестравский Сергей Ермолов.

 

Теги: господдержка рекордный улов самарский фермер 

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