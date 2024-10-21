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Региональный бренд «Самарский продукт» получили еще 7 предпринимателей

21 октября 2024 15:51
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Продукция с региональным брендом представлена на ярмарках и выставках Самарской области.

В министерстве промышленности и торговли Самарской области состоялось заседание комиссии по присвоению региональной символики «Самарский продукт», «Сделано в Самарской области». На этот раз были рассмотрены заявки индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством аксессуаров ручной работы, текстильных игрушек, плетеных изделий из эколозы, а также производителей муки и отрубей.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поставил задачу поддерживать и продвигать местных производителей. «Мы должны обеспечивать себя собственными базовыми продуктами, товарами первой необходимости», - ранее отмечал глава региона. Так, в программе социально-экономического развития региона на ближайшее 5 лет, представленной губернатором, предусмотрено расширение действующих инструментов региональных мер поддержки бизнеса.

Проект «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области» способствует продвижению продукции местных производителей. Региональный бренд присвоен уже более 300 организациям, выпускающим около 3000 наименований товаров. Их можно найти на полках крупнейших сетевых магазинов страны. Кроме того, начинающие предприниматели могут пройти обучение в «Школе ритейла», чтобы освоить навыки и технологии продаж своей продукции.

Продукция с региональным брендом представлена на ярмарках и выставках Самарской области. Производители активно участвуют в фестивалях регионального и межрегионального масштаба.

«Для меня получение бренда «Сделано в Самарской области» - это, в первую очередь, повышение статуса моей продукции и возможность участвовать в мероприятиях, организуемых правительством области», - поделилась Яна Новикова, руководитель швейной студии «BULAVKA».
Процедура присвоения региональной символики имеет заявительный характер. При этом одним из обязательных условий является осуществление производства товаров на территории Самарской области.

«Выдача свидетельств осуществляется на безвозмездной основе. Наличие региональной символики позволяет производителям более эффективно позиционировать себя и свою продукцию на рынке товаров. Участие в проекте является действенным инструментом продвижения продукции местных производителей и способствует созданию привлекательного имиджа региона в целом», - отмечает Клинкова Юлия, руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка министерства.

В 2023 году министерством был проведен первый региональный конкурс по присвоению премии «Сделано в Самарской области». В рамках конкурса лучшим местным товаропроизводителям была присуждена денежная премия. В этом году такой конкурс будет проходить в рамках маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в Самарской области». В этом году при поддержке минпромторга маркет–фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области» состоится с 8 по 10 ноября в Торговом центре ««Аутлет молл Letout».

 

Фото:   департамент информационной политики Самарской области

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