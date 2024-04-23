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Сейчас в фермерском хозяйстве производят 15 сортов сыра, но в перспективе ассортимент продукции планируют увеличить в три раза.
Нацпроект помогает фермерам из Безенчукского района увеличить производство собственной продукции
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Нацпроект помогает фермерам из Безенчукского района увеличить производство собственной продукции

23 апреля 2024 14:11
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Сейчас в фермерском хозяйстве производят 15 сортов сыра, но в перспективе ассортимент продукции планируют увеличить в три раза.

В Безенчуке благодаря господдержке в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» открылся цех по переработке молока и производству сыра. Незадолго до этого «Сыры Иоганесфельд» вошли в число победителей регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех», получили знак «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области», множество других наград.

Мария и Юрий Незнамовы занимаются фермерским делом более 10 лет. Несколько лет назад решили освоить производство сыра – сейчас это основной источник дохода семьи.

На средства гранта «Агростартап» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», реализуемого по решению Главы государства Владимира Путина, увеличили поголовье и закупили сельхозтехнику. Это привело к росту объемов молока. Тогда решили закупить сыроварню на 300 литров, а к ней - охладитель молока на 2 тыс. литров, пневматический пресс для прессования сыра, пневмодозатор для фасовки продукции, бассейн для посолки сыров, различные стеллажи и столы из нержавейки. Особая гордость – чеддеризатор – оборудование, в котором дозревает сырное зерно при определённой температуре.

Сейчас в фермерском хозяйстве производят 15 сортов сыра, но в перспективе ассортимент продукции планируют увеличить в три раза. За сутки здесь перерабатывают около 100 литров молока со своей фермы, получают примерно 300 кг сыра в месяц, также готовят кисломолочку.

«Эти достижения – не на пустом месте, – рассказывает предприниматель и по совместительству многодетная мама Мария Незнамова. – Это на ферме работа 24 на 7, практически без отдыха. Я сейчас, оглядываясь назад, даже не представляю, как мы справились. Но главное – результат! Нам очень помогла государственная поддержка!»

Губернатор и Правительство Самарской области уделяют особое внимание поддержке фермеров. Средства грантов и субсидий позволяют укреплять КФХ и создавать условия для продвижения производимой ими продукции.

Благодаря поддержке на федеральном и региональном уровнях за последние несколько лет фермерам региона на развитие были выданы 160 грантов на сумму более 1,1 млрд рублей.

Глава региона неоднократно отмечал, что для многих предпринимателей внешние санкции стали возможностью для развития. «Эти условия дают нам и колоссальные возможности в первую очередь в области импортозамещения, – ранее говорил Дмитрий Азаров. - Я очень рад, что промышленники и предприниматели Самарской области не опустили руки в этот момент, мобилизовались и находят новые возможности для замещения открывающихся ниш в ведении бизнеса, поставки продукции, выстраивают технологические, сбытовые цепочки».

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

 

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