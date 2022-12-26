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Денис Гришин из села Сырейка Кинельского района занимается разведением перепелов

26 декабря 2022 15:08
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Путем проб и ошибок Денис выбрал для себя белых гигантов.

Денис Гришин из села Сырейка Кинельского района несколько лет назад оставил работу по найму и занялся разведением перепелов. На смену деятельности его сподвигнул сосед. Первое яйцо птицы Денис взял у него и вывел своих первенцев.

– Меня не устраивала оплата труда на заводе, да и работа радости не приносила. Перепелки – это совсем другое дело. Мне ежедневные заботы не в тягость, все интересно, ну и, конечно, полезная еда – мясо и яйцо. Ни в какое сравнение не идет с тем, что продают в магазинах, – рассказывает мужчина.

Начиналось все на веранде, где стояло несколько клеток. Постепенно приходило понимание того, как нужно работать, поголовье ширилось. Сейчас птица находится в специально отведенном помещении, где созданы благоприятные условия для роста и развития. Путем проб и ошибок Денис выбрал для себя белых гигантов – порода хорошо набирает вес и в возрасте 2,5 месяца может весить почти полкило. Но обычно Денис продает их раньше – через 1,5 месяца. Клиенты говорят, что молодое мясо более сочное и нежное. Яйцо у этих птиц ничем не уступает яичным породам – достаточно крупное, и несутся перепелки регулярно.

Летом Денис Гришин оформил социальный контракт и получил выплату, которая помогла сделать большой шаг вперед. Закупил оборудование – инкубатор, клетки на 400 голов, брудеры, коптильню, морозильник.

– Такая помощь дает хороший толчок в развитии. На начальном этапе, когда идет много вложений, а прибыли еще мало, это хорошее подспорье. Ну а дальше главное – работать. Тот, кто не ленится, всегда добьется того, что хочет, – отмечает Денис.

 

Фото:   пресс-служба СО

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