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Число самозанятых в регионе превысило 300 тысяч человек

8 апреля 2025 16:29
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Для уверенного старта и динамичного развития проектов начинающих предпринимателей создаются все необходимые условия.

В Самарской области специальный налоговый режим действует с 2020 года, за это время в качестве самозанятых зарегистрировалось более 302,5 тысяч человек. Об этом сообщает региональное Минэкономразвития.

Для уверенного старта и динамичного развития проектов начинающих предпринимателей создаются все необходимые условия. На одной из встреч с представителями бизнес-сообщества губернатор Вячеслав Федорищев отмечал необходимость всесторонней поддержки самозанятых производителей и, в том числе, организации дополнительных каналов сбыта их продукции.

«Вместе с ростом числа официально зарегистрированных самозанятых увеличивается их вклад в экономику региона, - подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова. - Мы постоянно совершенствуем и обновляем инструментарий поддержки этой категории предпринимателей и приглашаем пользователей специального налогового режима пользоваться всеми возможностями, созданными в регионе».

Налоговый режим для самозанятых позволяет работать как с физическими, так и с юридическими лицами, оформлять договоры и выдавать чеки. Самозанятые ведут свою бухгалтерию самостоятельно, при помощи приложения «Мой налог». При расчете с физическими лицами налоговая ставка составляет 4%, при работе с организациями – 6%.

Для этой категории предпринимателей действуют специальные инструменты поддержки: образовательные курсы, льготные микрозаймы, программы наставничества, бизнес-диагностика проектов, инструменты по продвижению и др.

«Я принимала участие в фотоднях для самозанятых. Профессиональный фотограф помог сделать мне качественный контент для моих соцсетей. Это здорово, что есть такие меры поддержки, ведь начинающий предприниматель не всегда может позволить себе услуги профессионального фотографа, а здесь бесплатно ты получаешь кадры, которые, несомненно, привлекут внимание аудитории», - поделилась мастер сферы красоты Виктория Коптева.

Одним из наиболее востребованных инструментов поддержки для производителей товаров ручной работы стали ярмарки. Они регулярно проходят как самостоятельные события, так и встраиваются в программы крупных региональных мероприятий.

«Я почти 30 лет проработала педагогом в школе, а недавно решила заняться ручным трудом - изготавливаю украшения. С реализацией продукции, помогают ярмарки от центра «Мой бизнес». Я участвовала в ярмарке на фестивале «ВолгаФест». Глядя на других предпринимателей, понимаешь какие талантливые у нас мастера, хочется самой расти и развиваться», - поделилась самозанятая Ирина Глазнова.

Самозанятые могут стать резидентами коворкинга регионального центра «Мой бизнес» и получить рабочее место на льготных условиях, а также воспользоваться переговорными комнатами и залом для проведения образовательных мероприятий.

Получить статус самозанятого можно c помощью приложения «Мой налог», через уполномоченную кредитную организацию или через портал госуслуг.

Меры поддержки бизнеса в регионе реализуются, благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Воспользоваться инструментами господдержки можно, обратившись в один из центров «Мой бизнес» Самарской области.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

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