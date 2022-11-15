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97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей

15 ноября 2022 12:21
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97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей

На площадке регионального центра «Мой бизнес» состоялось вручение сертификатов на получение грантов молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет и представителям социального бизнеса. 97 проектов были отобраны экспертами для предоставления безвозмездной субсидии для их дальнейшего развития.

Создание необходимых условий для успешного старта начинающих предпринимателей, для развития проектов социального бизнеса – важные направления работы областного Правительства, обозначенные Губернатором Дмитрием Азаровым.

Два конкурса одновременно проходили в этом году для предпринимателей региона и предполагали похожие условия участия: подача заявки, прохождение образовательной программы и защита своего проекта перед конкурсной комиссией.

«Вы прошли серьёзный путь, чтобы получить грант на развитие вашего бизнеса. Сегодняшнему награждению предшествовало обучение, формирование проекта и очная защита каждого проекта перед членами комиссии. Итоги подводили по результатам ранжирования, и мы рады озвучить их в торжественной обстановке», — обратился к участникам церемонии министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Конкурс для активных и молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет в этом году проходил в регионе впервые. Участники прошли обязательное обучение основам ведения бизнеса в рамках акселерационной программа «Ты – предприниматель!», а после защитили свои проекты перед экспертной комиссией. Амбициозная молодежь представила на конкурсы проекты в сфере производства, сельского хозяйства, дополнительного образования, красоты и здорового образа жизни.

«Очень важно поддержать молодых людей, которые фактически делают свои первые шаги в бизнесе. И это не только финансовая поддержка, она также связана с качественным образованием», - сказал Дмитрий Богданов.

Конкурс грантов для социального бизнеса проводится в регионе второй год подряд. Чтобы претендовать на финансовую поддержку, предприниматель должен состоять в реестре социальных предприятий, который ежегодно обновляется. После этого - пройти обучение в рамках акселерационной программы и подать заявку на участие в конкурсе. Победители конкурса несут обязательство по продолжению своей социально-направленной деятельности и подтверждению статуса «социальное предприятие» в течение трех лет после получения гранта.

«Социальному бизнесу мы, традиционно, уделяем особое внимание, ведь эти люди выполняют серьезную задачу – помогают другим людям. И для них предусмотрен специальный перечень инструментов поддержки: это и льготные ставки по упрощенной системе налогообложения, по аренде государственного имущества, и минимальный процент по финансовой программе Гарантийного фонда, и грантовая поддержка. Мы видим, что число социальных предпринимателей серьезно прирастает. Два года назад их было 23, сегодня – почти 200 организаций», - рассказал глава регионального минэкономразвития.

Всего на участие в двух конкурсах подали заявки 650 человек, из них бесплатную обучающую программу, как обязательное условие получения субсидии, прошли только 250 участников. По итогам бизнес-акселератора свой проект структурировали 117 человек, из которых были определены 97 проектов-победителей.

Размер грантовой поддержки составил от 100 до 500 тысяч рублей. До 1 декабря гранты уже поступят на расчетные счета победителей, и в течение календарного года они должны будут направить эти средства на развитие своих проектов.

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