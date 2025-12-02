Жителей Самарской области приглашают вступить в мобилизационный резерв. Вступившим в мобилизационный резерв Самарской области выплатят 100 тысяч рублей единовременно

В Самарской области формируется мобилизационный резерв для защиты критически важной инфраструктуры региона. Участники резерва проходят обучение и сборы продолжительностью до 2 месяцев, с сохранением постоянного места работы и заработной платы.

На период сборов резервистам обеспечивается: бесплатное трехразовое питание, обмундирование, медобслуживание, бесплатный проезд к месту проведения сборов и обратно, денежная компенсация за наем жилья.

Кроме того, для заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве в Самарской области предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей.

Требования к кандидатам в состав мобилизационного людского резерва.

По здоровью:

- быть годными к военной службе (категория А, Б и В);

- пройти психологический отбор.

По возрасту:

- до 52 лет – для прапорщиков, сержантов и солдат;

- до 57 лет – для младших офицеров;

- до 62 лет – для старших офицеров.

По образованию:

- минимум 9 классов (не ниже основного общего).

«Резервисты будут проходить службу в своем регионе и не подлежат отправке в зону СВО или заграницу. Спектр их задач не ограничивается подавлением БПЛА. Резервисты также могут привлекаться к противодиверсионным мероприятиям или патрулировать местность, прилегающую к объектам критической инфраструктуры», - сообщили в военном комиссариате Самарской области.