Жителей Самарской области приглашают вступить в мобилизационный резерв. Вступившим в мобилизационный резерв Самарской области выплатят 100 тысяч рублей единовременно
В Самарской области формируется мобилизационный резерв для защиты критически важной инфраструктуры региона. Участники резерва проходят обучение и сборы продолжительностью до 2 месяцев, с сохранением постоянного места работы и заработной платы.
На период сборов резервистам обеспечивается: бесплатное трехразовое питание, обмундирование, медобслуживание, бесплатный проезд к месту проведения сборов и обратно, денежная компенсация за наем жилья.
Кроме того, для заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве в Самарской области предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей.
Требования к кандидатам в состав мобилизационного людского резерва.
По здоровью:
- быть годными к военной службе (категория А, Б и В);
- пройти психологический отбор.
По возрасту:
- до 52 лет – для прапорщиков, сержантов и солдат;
- до 57 лет – для младших офицеров;
- до 62 лет – для старших офицеров.
По образованию:
- минимум 9 классов (не ниже основного общего).
«Резервисты будут проходить службу в своем регионе и не подлежат отправке в зону СВО или заграницу. Спектр их задач не ограничивается подавлением БПЛА. Резервисты также могут привлекаться к противодиверсионным мероприятиям или патрулировать местность, прилегающую к объектам критической инфраструктуры», - сообщили в военном комиссариате Самарской области.