"Жалко девчонку": Лукашенко считает возможным передать в РФ осужденную в Белоруссии россиянку Сапегу

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает возможным передать в Россию россиянку Софию Сапегу, приговоренную белорусским судом к шести годам лишения свободы. Об этом он сказал журналистам в пятницу, передает ТАСС.

"Она же россиянка. У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

"Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать", - сказал президент Белоруссии.

Гродненский областной суд 6 мая приговорил гражданку России Софию Сапегу к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Она признана виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности, совершенных группой лиц, которые повлекли тяжкие последствия. Сапега также признана виновной в незаконном сборе и распространении персональной информации. Она не стала обжаловать приговор.

Сапегу задержали 23 мая 2021 года в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair из-за сообщения о взрывном устройстве на борту.

Фото: Павел Орловский/БелТА/ТАСС