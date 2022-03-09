Зеленский считает, что нынешний конфликт можно решить только посредством прямого диалога лидеров Украины и РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нынешний конфликт в его стране можно решить только посредством прямого диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в среду в интервью газете BILD, передает ТАСС.

"Вопрос не в том, на что я могу пойти. При любом диалоге моя цель - закончить войну с РФ", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, готов ли он признать независимость ДНР и ЛНР, а Крыма - российской территорией. "Для этого [прекращения войны] я готов к определенным шагам, готов вести переговоры, готов к компромиссам. Но они не могут быть предательством моего народа, - сказал он. - И другая сторона должна быть готова к компромиссам".

"Только так мы можем выйти из этой ситуации. О деталях еще очень сложно и рано говорить. Еще не было контакта между президентами, и эту войну мы можем прекратить только посредством прямых переговоров между двумя президентами", - считает Зеленский.

Ранее он заявил, что его страна имеет возможное решение проблемы с признанием территорий Крыма и Донецкой и Луганской народных республик. Его высказывания прозвучали в опубликованном во вторник интервью ABC. Позднее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пояснил, что Зеленский готов обсуждать с руководством России любые политические вопросы, в том числе гарантии безопасности страны в случае отказа НАТО принять ее в альянс.

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