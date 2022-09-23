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Зарплаты президента, премьера, федеральных госслужащих проиндексировали с 1 октября на 4%

23 сентября 2022 22:19
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Президент подписал отдельные указы о повышении зарплат генпрокурора и председателя СК РФ.

Зарплаты президента и премьер-министра России, глав министерств и ведомств, а также всех федеральных госслужащих, дипломатов и судей проиндексированы с 1 октября на 4%. Соответствующие указы президента РФ Владимира Путина опубликованы в пятницу на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

"В целях обеспечения социальных гарантий <...> постановляю повысить с 1 октября 2022 г. в 1,04 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации", - говорится в тексте основного указа.

Отдельный указ главы государства касается повышения окладов судей Конституционного и Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов субъектов РФ. Также президент подписал отдельные указы о повышении зарплат генпрокурора и председателя СК РФ.

Правительству поручается финансирование соответствующих расходов.

Ранее распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина с 1 октября была увеличена на 4% зарплата работников государственных учреждений, а также гражданского персонала воинских частей.

Зарплата президента была установлена в 2002 году в размере 63 тыс. рублей, с тех пор индексировалась в разные годы в 1,03-2,65 раза, что в сумме дает около 828,4 тыс. рублей. При этом в 2015-2018 годах денежное вознаграждение президента, премьера и других топ-чиновников выплачивалось с уменьшением на 10%. 

 

Фото:    ТАСС

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