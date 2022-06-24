Зампред СБ Медведев в ответ на слова Бербок о голоде напомнил о блокаде Ленинграда

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 14 июня, в своем Telegram-канале прокомментировал слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что «Москва использует голод в качестве оружия», пишут "Известия".

Ранее в СМИ появилась информация: Бербок заявила, что якобы Россия вполне осознанно использует голод в качестве боевого оружия, берет весь мир в заложники.

«Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тыс. человек», — написал он.

Фото из открытых источников