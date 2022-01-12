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Замглавы МИД Грушко: дальнейшее расширение НАТО приведет к серьезным рискам

12 января 2022 20:36
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В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.

Дальнейшее расширение НАТО сопряжено с рисками, которые перевесят это расширение, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА Новости.

"Мы также исходим из того, что рациональные интересы укрепления европейской безопасности требуют четкого понимания того, что дальнейшее расширение альянса сопряжено с рисками, которые перевесят любое решение о дальнейшем расширении", - сказал он в ходе брифинга по итогам переговоров РФ с НАТО.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

 

Фото:   yandex.ru

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