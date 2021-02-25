Законодательные инициативы самарских парламентариев направлены на поддержку малого и среднего бизнеса

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Пандемия оказала влияние на социально-экономическое положение практически всех мировых держав. В России многие сферы деятельности, включая туризм, гостиничный бизнес, фитнес, бытовые услуги, торговлю непродовольственными товарами и индустрию развлечений, долгое время пребывали в стадии «заморозки». Представители малого и среднего бизнеса понесли потери как финансовые, так и репутационные. Поддержать бизнес-сообщество были призваны законодательные инициативы, принятые и рассмотренные фракцией Партии «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе в 2020 году. Пять законов Самарской области, которые напрямую относились к деятельности региональных предпринимателей, были приведены региональными парламентариями в соответствие с федеральными нововведениями

Положительно оценен самарским бизнесом закон Самарской области «Об установлении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций», принятый 12 марта 2020 года. Главная его цель - предоставление налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда для предприятий – участников нацпроектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Налоговые каникулы» и льготы по налогу на доходы для гостиниц, хостелов, туристических и экскурсионных агентств могут активировать развитие внутреннего туризма, считают многие предприниматели региона. Тем более, что на территории губернии есть и национальный парк «Самарская Лука», и исторические поселения, и музейные комплексы, развитие которых – только вопрос времени и дополнительного вложения средств.

Руководитель проекта «Школа муниципального депутата Максим Кануев отмечает, что государство сейчас уделяет большое внимание развитию малого и среднего бизнеса.

«В июне 2021 года мы подведем итоги реализации межрегионального проекта "Школа Муниципального Депутата". Победитель представит свою законотворческую инициативу в Совете Федераций. Уже сейчас слушатели школы разрабатывают инициативы, направленные в том числе и на поддержку малого и среднего бизнеса. Налоговые каникулы позволят дать дополнительный стимул для развития малого бизнеса и в том числе вовлекать все большее и большее количество граждан в предпринимательскую деятельность», - уверен он.

«Так называемый закон «о нулевой ставке» для ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения, позволит поддержать «индивидуалов». В соответствии с Законом продлены так называемые «налоговые каникулы»: срок действия нулевой налоговой ставки для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в производственной, социальной, научной сферах, в сфере бытовых услуг населению продлен до 31 декабря 2023 года. Увеличение предельного размера годового дохода «индивидуалов» до 20 миллионов рублей вместо 8 миллионов – тоже воспринято очень положительно бизнес-сообществом», - считает Максим Кануев.

Его поддерживает и предприниматель Роман Балтер, региональный координатор «Центра поддержки гражданских инициатив» сторонников Партии «Единая Россия»: «Сейчас ведётся активная работа по снижению ставки УСН. Во многих регионах Российской Федерации ставка уже снижена была ещё в прошлом году. Снижение ставки необходимо, так как произошёл переход большого количества компаний из системы ЕНВД в УСН, а также снижение доходов и увеличение расходов в связи с эпидемиологическими ограничениями».

Восстановление бизнес-структур и прежних объемов промышленного товарооборота, увеличение количества рабочих мест и сокращение безработицы в регионе – вот основные положительные моменты, которые неизбежно повлекут за собой подобные изменения в законодательстве.

Именно малый и средний бизнес определяют постепенное повышение экономического потенциала области и последующее повышения уровня доходности бюджетов всех уровней.

Напомним, что в прошедшем году фракцией «единороссов» губернского заксобрания были рассмотрены и приняты внесение изменений в пять законов Самарской области, которые напрямую относились к деятельности региональных предпринимателей. Ряд льгот получили представители малого и среднего бизнеса, связанные с внутренним туризмом, пассажирскими грузоперевозками, производством муки и крупы, организации, предоставляющие услуги по уходу за животными. Льготы касались инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, пониженной налоговой ставки для отдельных категорий налогоплательщиков, региональных инвестиционных проектов в Самарской области, перехода с ЕНВД на иные налоговые режимы и на патентную систему налогообложения и другие, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"