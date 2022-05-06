WSJ: Xiaomi и Lenovo сокращают поставки в Россию, чтобы не подпасть под санкции

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Китайские компании, в том числе производитель компьютеров Lenovo и создатель смартфонов Xiaomi, сократили поставки в Россию из-за опасения подпасть под действие западных санкций, а также под давлением поставщиков, среди которых есть западные компании. Об этом со ссылкой на источники сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal, передает ТАСС.

При этом обычно компании не объявляют открыто о фактическом сворачивании бизнеса, хотя есть исключения. В апреле таким стала Dajiang Innovation, производящая беспилотники. Компания также остановила работу на Украине.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальные данные китайских властей, экспорт из Китая в Россию в марте снизился по сравнению с февралем более чем на 40%, поставки смартфонов упали почти на две трети, базовых станций - на 98%.

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