«Выбирай своё»: семейные фермы как гарант продовольственной безопасности региона

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Семейная ферма Ятманкиных в селе Новое Ганькино Исаклинского района сегодня – одно из самых крупных фермерских хозяйств в самарском регионе. Глава хозяйства Олег Дмитриевич - потомственный фермер, много лет занимается животноводством, как и его отец.

В 2020 году семья Ятманкиных выиграла грант на развитие хозяйства, и это придало мощный импульс развитию семейной фермы. Сумма гранта - 30 млн. рублей, дополнительное финансирование в размере 20% поступило из областной казны, были вложены и собственные средства.

Благодаря господдержке была построена молочно-товарная ферма на 100 голов коров, приобретены телята, закуплены два трактора, погрузчик, современная техника и оборудование. Расширение производства – это и новые рабочие места, такое условие прописано для грантополучателей. Всё это - в соответствии с бизнес планом и строгой финансовой отчётностью, рассказывают фермеры.

Сейчас в хозяйстве 210 голов крупного рогатого скота, почти половина из них – дойное стадо. Все своё поголовье фермер обеспечивает собственными кормами: выращивает многолетние травы, зерно и кукурузу.

Кроме того, Ятманкины запустили цех по переработке молока и реализовывают собственные молочные продукты под маркой «Зорька». Производство молока за 2023 год составило свыше 6 тысяч центнеров, а мяса - 120 центнеров.

Огромную работу, проделанную самарскими аграриями в сфере импортозамещения и продовольственной безопасности Исаклинского района и всего 63-его региона оценил координатор партийного проекта «Выбирай своё» в Самарской области Александр Живайкин.

«Для меня как руководителя проекта «Единой России» «Выбирай своё» очень важно, что в этой семейной ферме налажена собственная переработка. Продукцию исаклинской семейной фермы знают далеко за пределами района. Повышение продовольственной независимости нашего региона, всей России - одна из важнейших задач на сегодняшний день, которую ставит наш президент. Чем больше будет создаваться таких семейных ферм, чем выше будет конкурентоспособность местной продукции, тем чаще люди будут выбирать продукты и товары, произведённые и выращенные в своём регионе своё!» - отметил вице-спикер Самарской Губернской Думы Александр Живайкин.

Кстати, только для предоставления грантов по направлению «Семейная ферма» в 2024 году в регионе предусмотрено 99,4 млн рублей.

«Гранты – это действенный инструмент господдержки, причём работают они точечно, а задачи решают комплексные. Главная из которых – поддержка семей, которые работают на селе, что в Год семьи особенно важно», - подчеркнул координатор партпроекта «Выбирай своё» в Самарской области Александр Живайкин.

Отметим, что поддержка сельского хозяйства и работников АПК – неотъемлемая часть стратегии развития Самарской области и народной программы партии, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"