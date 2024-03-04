Я нашел ошибку
Главные новости:
Молодые лидеры двух стран познакомились, обменялись идеями совместных проектов, узнали о культуре и истории дружественных стран.
На Всемирном фестивале молодёжи прошла дружеская встреча Самарской и Сербской делегаций
Осужденные с помощью преподавателей центра образования Самарской области подготовили специальные программы и открытые уроки.
В исправительных учреждениях УИС СО прошли мероприятия, посвященные Международному дню родного языка
Очищенная волжская вода теперь во всех домах Управленческого.
«РКС-Самара» полностью перевели посёлок в Красноглинском районе на снабжение мягкой водой.
Александр Живайкин познакомился с деятельность крестьянско-фермерского хозяйства в Исаклинском районе.
«Выбирай своё»: семейные фермы как гарант продовольственной безопасности региона
Молодым художникам предлагается создать граффити под единым брендом «Единство поколений» на тему одного из выбранных направлений.
Стартует юбилейный сезон фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»
А также подготовка ведущих к таким локациям дорог, в том числе отремонтированных по профильному нацпроекту.
В Самаре ведется подготовка площадок для масленичных мероприятий
В воскресенье на главной площади города  гостей ждет тематический комплекс, в центре которого установят традиционный символ праздника – Маслёну.
На площади Куйбышева в Самаре пройдут традиционные проводы зимы
По этому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приёмники и прослушать речевое сообщение о проводимой проверке.
6 марта в Самаре будут включены электросирены
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.33
0.49
EUR 98.72
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре ведется подготовка площадок для масленичных мероприятий
Самарская областная библиотека приглашает школьников и студентов принять участие в литературном состязании «Читательский кураж»
4 марта в Самарском зоопарке стартует конкурс «Лучший скворечник-2024»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

«Выбирай своё»: семейные фермы как гарант продовольственной безопасности региона

4 марта 2024 16:12
138
Александр Живайкин познакомился с деятельность крестьянско-фермерского хозяйства в Исаклинском районе.

Семейная ферма Ятманкиных в селе Новое Ганькино Исаклинского района сегодня – одно из самых крупных фермерских хозяйств в самарском регионе. Глава хозяйства Олег Дмитриевич - потомственный фермер, много лет занимается животноводством, как и его отец.

В 2020 году семья Ятманкиных выиграла грант на развитие хозяйства, и это придало мощный импульс развитию семейной фермы. Сумма гранта - 30 млн. рублей, дополнительное финансирование в размере 20%  поступило из областной казны, были вложены и собственные средства.

Благодаря господдержке была построена молочно-товарная ферма на 100 голов коров, приобретены телята, закуплены два трактора, погрузчик, современная техника и оборудование. Расширение производства – это и новые рабочие места, такое условие прописано для грантополучателей. Всё это - в соответствии с бизнес планом и строгой финансовой отчётностью, рассказывают фермеры.  

Сейчас в хозяйстве 210 голов крупного рогатого скота, почти половина из них – дойное стадо.  Все своё поголовье фермер обеспечивает собственными кормами: выращивает многолетние травы, зерно и кукурузу.

Кроме того, Ятманкины запустили цех по переработке молока и  реализовывают собственные молочные продукты под маркой «Зорька». Производство молока за 2023 год составило свыше 6 тысяч центнеров, а мяса - 120 центнеров.  

Огромную работу, проделанную самарскими аграриями в сфере импортозамещения и продовольственной безопасности Исаклинского района и всего 63-его региона оценил координатор партийного проекта «Выбирай своё» в Самарской области Александр Живайкин.

«Для меня как руководителя  проекта «Единой России»  «Выбирай своё» очень важно, что в этой семейной ферме налажена собственная переработка.  Продукцию исаклинской семейной фермы знают далеко за пределами района. Повышение продовольственной независимости нашего региона, всей России -  одна из важнейших  задач на сегодняшний день, которую ставит наш президент. Чем больше будет создаваться таких  семейных ферм, чем выше  будет конкурентоспособность  местной продукции,  тем чаще люди будут выбирать продукты и товары, произведённые и выращенные в своём регионе своё!» - отметил вице-спикер Самарской Губернской Думы Александр Живайкин.  

Кстати, только для предоставления грантов по направлению «Семейная ферма» в 2024 году в регионе предусмотрено 99,4 млн рублей.

«Гранты – это действенный инструмент господдержки, причём работают они точечно, а задачи решают комплексные. Главная из которых – поддержка семей, которые работают на селе, что в Год семьи особенно важно», - подчеркнул координатор партпроекта «Выбирай своё» в Самарской области Александр Живайкин.

Отметим, что поддержка сельского хозяйства и работников АПК – неотъемлемая часть стратегии развития Самарской области и народной программы партии, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мероприятие было организовано в рамках реализации проектов партии «Единая Россия» «Жители МКД» и «Школа грамотного потребителя».
28 февраля 2024, 16:22
В Большеглушицком районе встретились активисты МКД
Мероприятие было организовано в рамках реализации проектов партии «Единая Россия» «Жители МКД» и «Школа грамотного потребителя». Политика
682
Они выработаны с учётом обратной связи от бойцов и их близких, командиров подразделений, участвующих в боевых действиях.
21 февраля 2024, 18:16
Рабочая группа по СВО в докладе Президенту предложила новые меры поддержки участников СВО, волонтёров и производителей БПЛА
Рабочая группа по СВО в докладе Президенту предложила новые меры поддержки участников СВО, волонтёров и производителей БПЛА. Политика
1190
Их реализацию в регионах вместе с представителями партии контролируют родительские штабы.
20 февраля 2024, 17:28
 «Единая Россия» и Минпросвещения представили итоги президентских программ: тысячи отремонтированных и построенных школ
Их реализацию в регионах вместе с представителями партии контролируют родительские штабы. Политика
1251
В центре внимания
15–17 марта жители Самарской области cмогут принять участие в голосовании за объекты благоустройства
4 марта 2024  14:02
15–17 марта жители Самарской области cмогут принять участие в голосовании за объекты благоустройства
200
Дмитрий Азаров прокомментировал происшествие, случившееся на железнодорожном мосту в Чапаевске
4 марта 2024  13:00
Дмитрий Азаров прокомментировал происшествие, случившееся на железнодорожном мосту в Чапаевске
267
В Самарской области движение поездов приостановили из-за взрыва на мосту
4 марта 2024  10:24
В Самарской области движение поездов приостановили из-за взрыва на мосту
334
Самарскую область накрыл туман
4 марта 2024  09:18
Самарскую область накрыл туман
235
Губернатор Дмитрий Азаров прибыл на открытие с подарком от Самарской губернии.
3 марта 2024  18:17
На ВФМ-2024 состоялась церемония открытия уникальной библиотеки университета "Сириус"
534
Весь список