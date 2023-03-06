Я нашел ошибку
Главные новости:
Мастер-класс прошел в универсальном зале самарского Дворца спорта имени Владимира Высоцкого.
Чемпион мира боксер Денис Лебедев провел мастер-класс для юных спортсменов губернии
Удлинители решают проблему нехватки розеток в доме или офисе, однако не стоит забывать об электромагнитном излучении от устройств.
Россиянам рассказали об опасности удлинителей
Национальная команда проведет сбор в Новогорске с 19 по 28 марта.
Футболисты «Крыльев Советов» Солдатенков, Коваленко и Писарский – в расширенном списке сборной России
6 марта губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с депутатами Государственной думы.
Выбираем свое: Дмитрий Азаров, Сергей Морозов и Мария Бутина обсудили лучшие практики Самарской области по поддержке местных производителей
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководителя следственного управления.
Установлены все участники избиения в Самаре 9‑летнего мальчика, его отца и прохожего, заступившегося за них 
В жилом секторе зарегистрировано 16 пожаров. Погибших нет.
За минувшие выходные пожарные спасатели привлекались для тушения 26 техногенных пожаров в регионе
В текущем году ввести в эксплуатацию в регионе намерены 24 крупных социальных объекта.
В Самарской области наращивают темпы строительства социальных объектов
Заместитель министра представил доклад об итогах работы ведомства и медицинских организаций с обращениями и сообщениями граждан в 2022 году.
В Общественной палате региона обсудили вопросы общественного контроля в сфере здравоохранения
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.46
-0.01
EUR 80.05
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Александр Лифанов из Самарской области победил в первом этапе международного турнира по современному пятиборью
Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» стартует 1 марта
Самарский зоопарк приглашает отметить День кошек
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Выбираем свое: Дмитрий Азаров, Сергей Морозов и Мария Бутина обсудили лучшие практики Самарской области по поддержке местных производителей

6 марта 2023 19:48
248
6 марта губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с депутатами Государственной думы.

В понедельник, 6 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с депутатами Государственной думы Сергеем Морозовым, Марией Бутиной, Романом Любарским, Андреем Парфеновым и Владимиром Гутеневым, чтобы обсудить вопросы реализации проекта по импортозамещению и индустриализации «Выбирай свое», а также поддержки отечественных производителей. Также во встрече принял участие вице-спикер Самарской Губернской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин, который курирует программу в нашем регионе.

Кроме того, на встрече поднималась тема создания в регионе кластера беспилотной авиации. Отдельно обсуждались возможности поддержки талантливой и одаренной молодежи.

Прежде, чем перейти к основным вопросам, Сергей Морозов поблагодарил Дмитрия Азарова за поддержку военнослужащих и членов их семей. Напомним, глава региона регулярно проводит встречи с бойцами на передовой и их родственниками во время рабочих поездок в муниципалитеты, чтобы оказать дополнительную помощь в решении актуальных вопросов.

«Я вчера проводил прием граждан в Димитровграде. Очень много парней из этого города ушли вместе с ребятами из Самарской области выполнять задачи специальной военной операции. И когда я говорил о том, что я еду к вам на встречу, родственники военнослужащих просили передать искреннюю благодарность за ту заботу, которую вы проявляете. Знаю, что вы недавно там были, пообщались со всеми, помогли решить вопросы, в том числе касающиеся и жителей Ульяновской области. Это очень важно», – обратился со словами благодарности депутат Госдумы.

Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Морозова за инициативу о проведении такой встречи, которая носит актуальный характер в современных условиях, когда на страну оказывается беспрецедентное секционное давление. Губернатор отметил, что Правительство области оказывает всестороннюю помощь и поддержку местным предпринимателям, которые помимо федеральных, могут воспользоваться региональными мерами поддержки.

«Мы предпринимаем усилия для того, чтобы содействовать, оказывать помощь бизнесу, продвижению российской продукции, – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к парламентариям в начале встречи. – Вместе с тем, нам интересен опыт и других регионов, ваш опыт».

Сергей Морозов напомнил, что еще в прошлом году был запущен партийный проект по импортозамещению и индустриализации «Выбирай свое», в рамках которого предстоит решить несколько задач: сохранить рабочие места, удовлетворить спрос товарами отечественного производства и обеспечить продовольственную и технологическую безопасность России. «У нас одна общая задача: вернуть статус большой, промышленной, индустриальной, технологической державы нашей стране. Все возможности для этого есть, и Самарская область, где представлены практически все отрасли промышленности, где выстроена замечательная модель подготовки кадров, в этом отношении может стать хорошим примером», – отметил депутат Госдумы.

В регионе активно реализуется проект, который способствует продвижению продукции местных производителей, – «Самарский продукт. Сделано в Самарской области». Соответствующий знак присвоен 240 организациям, которые выпускают порядка трех тысяч наименований продовольственных и непродовольственных товаров. Их можно увидеть и на полках крупнейших сетевых магазинов страны. Помимо прочего, начинающие предприниматели могут пройти обучение навыкам и технологиям продаж своей продукции в рамках «Школы ритейла».

«Сегодня мы заезжали в крупный сетевой магазин, и приятно было увидеть на первых полках продукцию местных производителей. Вы опередили всех, успешно реализовали проект «Самарский продукт. Сделано в Самарской области». Это то, что мы сейчас пытаемся сделать по всей стране. Гордимся тем, что вы это сделали», – подчеркнул Сергей Морозов.

«Интересный формат. Мы в Кировской области видели островок, а здесь увидели первые полки. В Самарской области другой подход, и он очень интересен. Этот опыт, полагаю, нужно заимствовать», – добавила Мария Бутина.

Сергей Морозов подчеркнул, что опыт Самарской области может способствовать внесению изменений в законодательство о поддержке местных производителей.

«Мы уже разработали большой законопроект, который позволит дать огромные преференции отечественным товарам. Это касается не только продовольствия - тут в процессе импортозамещения в предыдущие несколько лет хорошо продвинулись. Нам сейчас нужно продвинуться с точки зрения промышленной, с точки зрения промтоварной группы. Начиная от подгузников для малышей и заканчивая брендовыми вещами, – отметил депутат Госдумы. – Поэтому, когда мы с Марией Бутиной провели целую серию совещаний и встреч в Москве, я был приятно удивлен, когда нам все говорили, что если хотите разобраться и понять, к чему нам всю страну приводить, езжайте в Самару. Поэтому мы приехали к вам, по рекомендации коллег, профессионалов, которые занимаются импортозамещением в масштабах страны».

Дмитрий Азаров также обратил внимание на еще один успешный опыт реализации проекта «Самарский продукт. Сделано в Самарской области» в городе-побратиме Донецкой народной республики. «Мы открыли в нашем городе-побратиме Снежное магазин с самарскими продуктами. Понятно, что туда сложнее доставлять скоропортящиеся продукты. Но колбасные изделия, сыр, овощи, входящие в тот самый борщевой набор, мы доставляем, – рассказал глава региона. – Мы получаем очень хорошие отзывы от людей, которые могут приобретать продукты по доступным ценам. По растительному маслу там цена в два раза ниже, например. Думаю, этот проект достоин поддержки».

Касаясь вопросов развития текстильной промышленности, губернатор рассказал о том, что в Самарской области летом прошлого года состоялся первый губернский маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в России». Участие в нем приняли 98 региональных компаний, работающих в индустрии моды: производство одежды различных направлений, обуви, аксессуаров, сумок, предметов декора и многое другое.

«Кроме развития промышленности, это ведь еще и мода. Люди должны видеть, что модные вещи делают не только известные люди. В противном случае ничего не получится. У меня была встреча с несколькими молодыми людьми, которые занимаются продвижением дизайнерских брендов одежды. И они сказали, что вы должны к нам приехать и посмотреть. Мы приехали», – отметила депутат Госдумы Мария Бутина.

Дмитрий Азаров отметил, что маркет-фестиваль позволил сформировать перечень региональных предприятий текстильной промышленности, открыть мультибрендовые магазины, где представлены изделия исключительно самарских производителей. Помимо прочего, удалось выявить потребность в квалифицированных кадрах в этой отрасли и запустить программу обучения. Ряд профессий, востребованных предприятиями сферы легкой промышленности, внесен в соответствующий перечень, утвержденный Правительством Самарской области. Это дает возможность молодым специалистам воспользоваться существующими мерами поддержки.

 «Этот фестиваль будет у нас регулярным. Но, рассчитываю, что и вы подскажете нам какие-то идеи, – обратился Дмитрий Азаров к участникам встречи. – По текстильной промышленности было бы очень важно, чтобы производители сами рассказали о существующих проблемах. Здесь тоже есть над чем работать по импортозамещению, замещению поставок тканей из недружественных стран».

Губернатор привлек внимание коллег к идее, которая в настоящий момент прорабатывается регионом совместно с АО «АВТОВАЗ» и Советом Федерации. «Во многих странах мира в службах такси используются только отечественные автомобили, но в России почему-то это не так. В условиях жесточайших санкций это решение открывает возможности не только для АВТОВАЗа, но и других производителей, в том числе грузовых машин, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Это актуально для Самарской области, Ульяновской и других областей и абсолютно укладывается в логику о преференциях для отечественных производителей товаров».

Губернатор добавил: «Мы это отрабатывали вместе с АВТОВАЗом, с комитетом Совета Федерации по экономике. Я попросил бы здесь и вашей поддержки по этому законопроекту. Дополнительную информацию мы вам предоставим. Понятно, что это вопрос, требующий проработки, переходного периода. Тем не менее, очень надеюсь, что мы здесь придем к результату и поддержим наших производителей автомобилей, а соответственно, и поставщиков автокомпонентов».

Отдельно был затронут вопрос создания в Самарской области производства беспилотных летательных аппаратов. «Хочу сказать вам огромные слова благодарности. Мы видим, что вы – первый и самый продвинутый губернатор, который добился особых решений и поддержки федерального Правительства. Никто не сомневается в том, что в Самарской области откроется производство беспилотных летательных аппаратов. Поэтому хотелось бы с вами обменяться несколькими моментами о том, как правильно разработать программу подготовки кадров, как правильно сформировать законодательство», – обратился Сергей Морозов к Дмитрию Азарову.

Отдельное внимание было уделено поддержке талантливой и активной молодежи. В рамках своей рабочей поездки в регион Мария Бутина встретилась с воспитанниками самарского Дворца молодежи. «Я была во многих регионах и нигде в России не видела таких реально вовлеченных ребят. Я даже рта не успела открыть, как мне начали задавать вопросы. Такого не были ни во взрослой, ни в детской аудитории. Это говорит о том, что вы с ними системно работаете. Это всегда идет именно с самого руководства. Я вас благодарю, – обратилась депутат Госдумы к Дмитрию Азарову. – Это зарядка на весь день: интеллектуальная и физическая. Такого количества объятий не было в моей жизни, наверное, никогда».

Мария Бутина отметила, что во время беседы многие ребята выразили желание больше узнать о работе Комитет Госдумы по международным делам. «С вашего позволения нескольких ребят, заинтересованных именно в международных отношениях, учащихся 10-11 классов я приглашаю к себе на практику в Государственную думу в комитет по международным делам», – отметила она.

Дмитрий Азаров поблагодарил депутата и выразил надежду, что совместное сотрудничество продолжится и дальше – с учетом создания в стране Российского движения детей и молодежи. Глава региона в рамках плодотворного взаимодействия предложил привлечь на практику в Комитет Госдумы и студентов из Самарской области, которые сейчас учатся в столичных вузах и входят в Молодежный совет, созданный при представительстве региона в Москве. «Сегодня ассоциация объединяет студентов из Москвы и Санкт-Петербурга, что интересно, это была их идея. Более того, по их инициативе обустраивается один из сквериков Москвы – Самарский, о чем мы договорились с московскими властями, подобрали инвестора. Среди них тоже есть ребята, которые, я уверен, были бы заинтересованы в прохождении практики в Госдуме уже как студенты», – обратился Дмитрий Азаров.

По итогам обсуждения депутаты выразили заинтересованность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве. Дмитрий Азаров поблагодарил участников встречи, которые проявили инициативу и приехать в Самарскую область, чтобы познакомиться с успешными практиками региона для дальнейшего их тиражирования по территории всей страны.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

 

Теги: Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На встрече с Дмитрием Азаровым жены военнослужащих подняли вопрос о синхронизации своих отпусков на работе с отпусками мужей.
06 марта 2023, 18:22
В преддверии Международного женского дня Дмитрий Азаров встретился с женами военнослужащих
На встрече с Дмитрием Азаровым жены военнослужащих подняли вопрос о синхронизации своих отпусков на работе с отпусками мужей. Политика
177
На совещании были подведены итоги работы за 2022 год и обозначены дальнейшие задачи судебной деятельности.
06 марта 2023, 15:55
Дмитрий Азаров принял участие в совещании судей Самарской области
На совещании были подведены итоги работы за 2022 год и обозначены дальнейшие задачи судебной деятельности. Политика
294
Дмитрий Азаров наградил участников международной матчевой встречи по боксу между командами России и Беларуси
06 марта 2023, 09:21
Дмитрий Азаров наградил участников международной матчевой встречи по боксу между командами России и Беларуси
«Боксу на Волге» быть»! – в Самаре с успехом состоялась международная матчевая встреча по боксу между командами России и Беларуси. Спорт
288
В центре внимания
В текущем году ввести в эксплуатацию в регионе намерены 24 крупных социальных объекта.
6 марта 2023  19:11
В Самарской области наращивают темпы строительства социальных объектов
134
На встрече с Дмитрием Азаровым жены военнослужащих подняли вопрос о синхронизации своих отпусков на работе с отпусками мужей.
6 марта 2023  18:22
В преддверии Международного женского дня Дмитрий Азаров встретился с женами военнослужащих
176
На совещании были подведены итоги работы за 2022 год и обозначены дальнейшие задачи судебной деятельности.
6 марта 2023  15:55
Дмитрий Азаров принял участие в совещании судей Самарской области
293
В Самаре частично закрыли станцию метро «Гагаринская»
6 марта 2023  10:58
В Самаре частично закрыли станцию метро «Гагаринская»
465
Дмитрий Азаров наградил участников международной матчевой встречи по боксу между командами России и Беларуси
6 марта 2023  09:21
Дмитрий Азаров наградил участников международной матчевой встречи по боксу между командами России и Беларуси
288
Весь список