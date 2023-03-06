Выбираем свое: Дмитрий Азаров, Сергей Морозов и Мария Бутина обсудили лучшие практики Самарской области по поддержке местных производителей

248

В понедельник, 6 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с депутатами Государственной думы Сергеем Морозовым, Марией Бутиной, Романом Любарским, Андреем Парфеновым и Владимиром Гутеневым, чтобы обсудить вопросы реализации проекта по импортозамещению и индустриализации «Выбирай свое», а также поддержки отечественных производителей. Также во встрече принял участие вице-спикер Самарской Губернской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин, который курирует программу в нашем регионе.

Кроме того, на встрече поднималась тема создания в регионе кластера беспилотной авиации. Отдельно обсуждались возможности поддержки талантливой и одаренной молодежи.

Прежде, чем перейти к основным вопросам, Сергей Морозов поблагодарил Дмитрия Азарова за поддержку военнослужащих и членов их семей. Напомним, глава региона регулярно проводит встречи с бойцами на передовой и их родственниками во время рабочих поездок в муниципалитеты, чтобы оказать дополнительную помощь в решении актуальных вопросов.

«Я вчера проводил прием граждан в Димитровграде. Очень много парней из этого города ушли вместе с ребятами из Самарской области выполнять задачи специальной военной операции. И когда я говорил о том, что я еду к вам на встречу, родственники военнослужащих просили передать искреннюю благодарность за ту заботу, которую вы проявляете. Знаю, что вы недавно там были, пообщались со всеми, помогли решить вопросы, в том числе касающиеся и жителей Ульяновской области. Это очень важно», – обратился со словами благодарности депутат Госдумы.

Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Морозова за инициативу о проведении такой встречи, которая носит актуальный характер в современных условиях, когда на страну оказывается беспрецедентное секционное давление. Губернатор отметил, что Правительство области оказывает всестороннюю помощь и поддержку местным предпринимателям, которые помимо федеральных, могут воспользоваться региональными мерами поддержки.

«Мы предпринимаем усилия для того, чтобы содействовать, оказывать помощь бизнесу, продвижению российской продукции, – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к парламентариям в начале встречи. – Вместе с тем, нам интересен опыт и других регионов, ваш опыт».

Сергей Морозов напомнил, что еще в прошлом году был запущен партийный проект по импортозамещению и индустриализации «Выбирай свое», в рамках которого предстоит решить несколько задач: сохранить рабочие места, удовлетворить спрос товарами отечественного производства и обеспечить продовольственную и технологическую безопасность России. «У нас одна общая задача: вернуть статус большой, промышленной, индустриальной, технологической державы нашей стране. Все возможности для этого есть, и Самарская область, где представлены практически все отрасли промышленности, где выстроена замечательная модель подготовки кадров, в этом отношении может стать хорошим примером», – отметил депутат Госдумы.

В регионе активно реализуется проект, который способствует продвижению продукции местных производителей, – «Самарский продукт. Сделано в Самарской области». Соответствующий знак присвоен 240 организациям, которые выпускают порядка трех тысяч наименований продовольственных и непродовольственных товаров. Их можно увидеть и на полках крупнейших сетевых магазинов страны. Помимо прочего, начинающие предприниматели могут пройти обучение навыкам и технологиям продаж своей продукции в рамках «Школы ритейла».

«Сегодня мы заезжали в крупный сетевой магазин, и приятно было увидеть на первых полках продукцию местных производителей. Вы опередили всех, успешно реализовали проект «Самарский продукт. Сделано в Самарской области». Это то, что мы сейчас пытаемся сделать по всей стране. Гордимся тем, что вы это сделали», – подчеркнул Сергей Морозов.

«Интересный формат. Мы в Кировской области видели островок, а здесь увидели первые полки. В Самарской области другой подход, и он очень интересен. Этот опыт, полагаю, нужно заимствовать», – добавила Мария Бутина.

Сергей Морозов подчеркнул, что опыт Самарской области может способствовать внесению изменений в законодательство о поддержке местных производителей.

«Мы уже разработали большой законопроект, который позволит дать огромные преференции отечественным товарам. Это касается не только продовольствия - тут в процессе импортозамещения в предыдущие несколько лет хорошо продвинулись. Нам сейчас нужно продвинуться с точки зрения промышленной, с точки зрения промтоварной группы. Начиная от подгузников для малышей и заканчивая брендовыми вещами, – отметил депутат Госдумы. – Поэтому, когда мы с Марией Бутиной провели целую серию совещаний и встреч в Москве, я был приятно удивлен, когда нам все говорили, что если хотите разобраться и понять, к чему нам всю страну приводить, езжайте в Самару. Поэтому мы приехали к вам, по рекомендации коллег, профессионалов, которые занимаются импортозамещением в масштабах страны».

Дмитрий Азаров также обратил внимание на еще один успешный опыт реализации проекта «Самарский продукт. Сделано в Самарской области» в городе-побратиме Донецкой народной республики. «Мы открыли в нашем городе-побратиме Снежное магазин с самарскими продуктами. Понятно, что туда сложнее доставлять скоропортящиеся продукты. Но колбасные изделия, сыр, овощи, входящие в тот самый борщевой набор, мы доставляем, – рассказал глава региона. – Мы получаем очень хорошие отзывы от людей, которые могут приобретать продукты по доступным ценам. По растительному маслу там цена в два раза ниже, например. Думаю, этот проект достоин поддержки».

Касаясь вопросов развития текстильной промышленности, губернатор рассказал о том, что в Самарской области летом прошлого года состоялся первый губернский маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в России». Участие в нем приняли 98 региональных компаний, работающих в индустрии моды: производство одежды различных направлений, обуви, аксессуаров, сумок, предметов декора и многое другое.

«Кроме развития промышленности, это ведь еще и мода. Люди должны видеть, что модные вещи делают не только известные люди. В противном случае ничего не получится. У меня была встреча с несколькими молодыми людьми, которые занимаются продвижением дизайнерских брендов одежды. И они сказали, что вы должны к нам приехать и посмотреть. Мы приехали», – отметила депутат Госдумы Мария Бутина.

Дмитрий Азаров отметил, что маркет-фестиваль позволил сформировать перечень региональных предприятий текстильной промышленности, открыть мультибрендовые магазины, где представлены изделия исключительно самарских производителей. Помимо прочего, удалось выявить потребность в квалифицированных кадрах в этой отрасли и запустить программу обучения. Ряд профессий, востребованных предприятиями сферы легкой промышленности, внесен в соответствующий перечень, утвержденный Правительством Самарской области. Это дает возможность молодым специалистам воспользоваться существующими мерами поддержки.

«Этот фестиваль будет у нас регулярным. Но, рассчитываю, что и вы подскажете нам какие-то идеи, – обратился Дмитрий Азаров к участникам встречи. – По текстильной промышленности было бы очень важно, чтобы производители сами рассказали о существующих проблемах. Здесь тоже есть над чем работать по импортозамещению, замещению поставок тканей из недружественных стран».

Губернатор привлек внимание коллег к идее, которая в настоящий момент прорабатывается регионом совместно с АО «АВТОВАЗ» и Советом Федерации. «Во многих странах мира в службах такси используются только отечественные автомобили, но в России почему-то это не так. В условиях жесточайших санкций это решение открывает возможности не только для АВТОВАЗа, но и других производителей, в том числе грузовых машин, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Это актуально для Самарской области, Ульяновской и других областей и абсолютно укладывается в логику о преференциях для отечественных производителей товаров».

Губернатор добавил: «Мы это отрабатывали вместе с АВТОВАЗом, с комитетом Совета Федерации по экономике. Я попросил бы здесь и вашей поддержки по этому законопроекту. Дополнительную информацию мы вам предоставим. Понятно, что это вопрос, требующий проработки, переходного периода. Тем не менее, очень надеюсь, что мы здесь придем к результату и поддержим наших производителей автомобилей, а соответственно, и поставщиков автокомпонентов».

Отдельно был затронут вопрос создания в Самарской области производства беспилотных летательных аппаратов. «Хочу сказать вам огромные слова благодарности. Мы видим, что вы – первый и самый продвинутый губернатор, который добился особых решений и поддержки федерального Правительства. Никто не сомневается в том, что в Самарской области откроется производство беспилотных летательных аппаратов. Поэтому хотелось бы с вами обменяться несколькими моментами о том, как правильно разработать программу подготовки кадров, как правильно сформировать законодательство», – обратился Сергей Морозов к Дмитрию Азарову.

Отдельное внимание было уделено поддержке талантливой и активной молодежи. В рамках своей рабочей поездки в регион Мария Бутина встретилась с воспитанниками самарского Дворца молодежи. «Я была во многих регионах и нигде в России не видела таких реально вовлеченных ребят. Я даже рта не успела открыть, как мне начали задавать вопросы. Такого не были ни во взрослой, ни в детской аудитории. Это говорит о том, что вы с ними системно работаете. Это всегда идет именно с самого руководства. Я вас благодарю, – обратилась депутат Госдумы к Дмитрию Азарову. – Это зарядка на весь день: интеллектуальная и физическая. Такого количества объятий не было в моей жизни, наверное, никогда».

Мария Бутина отметила, что во время беседы многие ребята выразили желание больше узнать о работе Комитет Госдумы по международным делам. «С вашего позволения нескольких ребят, заинтересованных именно в международных отношениях, учащихся 10-11 классов я приглашаю к себе на практику в Государственную думу в комитет по международным делам», – отметила она.

Дмитрий Азаров поблагодарил депутата и выразил надежду, что совместное сотрудничество продолжится и дальше – с учетом создания в стране Российского движения детей и молодежи. Глава региона в рамках плодотворного взаимодействия предложил привлечь на практику в Комитет Госдумы и студентов из Самарской области, которые сейчас учатся в столичных вузах и входят в Молодежный совет, созданный при представительстве региона в Москве. «Сегодня ассоциация объединяет студентов из Москвы и Санкт-Петербурга, что интересно, это была их идея. Более того, по их инициативе обустраивается один из сквериков Москвы – Самарский, о чем мы договорились с московскими властями, подобрали инвестора. Среди них тоже есть ребята, которые, я уверен, были бы заинтересованы в прохождении практики в Госдуме уже как студенты», – обратился Дмитрий Азаров.

По итогам обсуждения депутаты выразили заинтересованность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве. Дмитрий Азаров поблагодарил участников встречи, которые проявили инициативу и приехать в Самарскую область, чтобы познакомиться с успешными практиками региона для дальнейшего их тиражирования по территории всей страны.

Фото: пресс-служба Правительства СО