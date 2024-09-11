Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора Самарской области 13 сентября

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Торжественная церемония состоится в здании Правительства региона. В ней примет участие полпред Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Смотрите онлайн на официальном сайте (https://www.samregion.ru/) Правительства Самарской области, в группе ВКонтакте (https://vk.com/samaroblast) "Самарская область".

Прямую трансляцию можно будет увидеть на площадках Самарского областного вещательного агентства:

- в эфире телеканала "Губерния" (21-я кнопка);

- на сайте SOVAINFO.RU;

- в телеграм-канале (https://t.me/sovanews63) и группе ВКонтакте (https://vk.com/sovanews63).