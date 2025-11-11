Вячеслав Федорищев встретился с руководством Федерации шахмат региона, тренерами и руководителями учебных учреждений

174

Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с руководством Федерации шахмат Самарской области, тренерами и руководителями учебных учреждений.

"В нашем регионе у этого замечательного вида спорта очень сильные традиции. Работают талантливые наставники, наши ребята успешно выступают во всероссийских и международных соревнованиях. Например, в эти дни тольяттинец Алексей Гребнев защищает честь Самарской области и страны на Кубке мира ФИДЕ в Индии.

Сегодня провел встречу с тренерами, руководителями профильной региональной федерации и учреждений, где готовят юных шахматистов. Обсудили, что нам надо сделать дополнительно, чтобы развивать шахматные традиции в Самарской области, привлекать к занятиям спортом еще больше детей и молодежи.

Председатель областной федерация шахмат Евгений Серпер рассказал, что совместно с минспортом и минобром региона подготовлено 300 педагогов. Благодаря поддержке партнеров и спонсоров для 100 школ закуплены игровые комплекты. Со своей стороны мы поддерживаем шахматный спорт, в том числе по программе «Мастер спорта».

Договорились, что в приоритете совместной работы - подготовка тренерских кадров и развитие инфраструктуры", - написал Вячеслав Федорищев в своем канале в МАХ.

фото: пресс-служба правительства Самарской области