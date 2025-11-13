Я нашел ошибку
Главные новости:
В ходе диалога были подведены итоги деятельности реготделения за отчетный период и определены перспективные планы развития на 2026 год.
Вячеслав Федорищев и Артур Орлов обсудили развитие Движения Первых Самарской области
"Подписали программу развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2026–2030 годы".
Вячеслав Федорищев встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером
С 14 по 21 декабря.
Поезд Деда Мороза сделает остановки на шести станциях КбшЖД
Выставка направлена на популяризацию идей качества среди населения и призывает задуматься о важности инновационного развития отечественной экономики.
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина, находясь на улице, выстрелил в женщину из имеющегося у него охотничьего ружья.
В Новокуйбышевске мужчину будут судить за убийство сожительницы 
Почти семьдесят лет он поддерживает «Крылья Советов».
«Крылья Советов» поздравили болельщика команды с 90-летием
Участие в работе форме принял Президент России Владимир Путин. Это третья рабочая поездка Главы государства в Самарскую область за 2025 год.
В Самаре подвели итоги проведения форума «Россия – спортивная держава»
Для участия в ней клиентам компании необходимо до 31 декабря 2025 года оплатить текущее начисление за отопление, горячее водоснабжение, а также внести рекомендованный платёж за декабрь.
«ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о начале традиционной акции «В Новый год - без долгов!»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.29
-0.07
EUR 94.19
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером

13 ноября 2025 22:22
135
"Подписали программу развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2026–2030 годы".

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Об этом глава региона сообщил в своем канале в MAX.

"Подписали программу развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2026–2030 годы. Также рассмотрели вопросы реализации действующей программы, строительства газораспределительной инфраструктуры, платежной дисциплины потребителей, социальные проекты и многое другое", - написал Вячеслав Федорищев.

 

Фото:  канал Вячеслава Федорищева в MAX

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ходе диалога были подведены итоги деятельности реготделения за отчетный период и определены перспективные планы развития на 2026 год.
13 ноября 2025, 22:35
Вячеслав Федорищев и Артур Орлов обсудили развитие Движения Первых Самарской области
В ходе диалога были подведены итоги деятельности реготделения за отчетный период и определены перспективные планы развития на 2026 год. Политика
92
Участие в работе форме принял Президент России Владимир Путин. Это третья рабочая поездка Главы государства в Самарскую область за 2025 год.
13 ноября 2025, 20:24
В Самаре подвели итоги проведения форума «Россия – спортивная держава»
Участие в работе форме принял Президент России Владимир Путин. Это третья рабочая поездка Главы государства в Самарскую область за 2025 год. Спорт
158
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025, 21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет. Общество
511
В центре внимания
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
247
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
794
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
512
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
563
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
496
Весь список