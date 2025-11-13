135

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.



Об этом глава региона сообщил в своем канале в MAX.



"Подписали программу развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2026–2030 годы. Также рассмотрели вопросы реализации действующей программы, строительства газораспределительной инфраструктуры, платежной дисциплины потребителей, социальные проекты и многое другое", - написал Вячеслав Федорищев.

Фото: канал Вячеслава Федорищева в MAX