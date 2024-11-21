Вячеслав Федорищев: "Все, что касается безопасности наших жителей, является первоочередной задачей"

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Вопросы обеспечения безопасности жителей региона губернатор Вячеслав Федорищев обсудил в четверг, 21 ноября, на заседании региональном комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В начале обсуждения глава региона отметил:



- Все, что касается безопасности наших жителей, является первоочередной задачей. Мы с вами очень много мероприятий проговаривали, вырабатывали вместе, договаривались о том, что их реализуем. Далеко не все договоренности выполнены, не все мероприятия обеспечены. Это вызывает вопросы к конкретным должностным лицам, которые так халатно относятся к важнейшим вопросам.



Есть конкретные претензии по организации безаварийной работы системы ЖКХ, даже несмотря на вовремя начавшийся отопительный сезон, отметил Вячеслав Федорищев.



- Были допущены просчеты в подготовке ряда объектов ЖКХ, в частности, из-за отставания в перекладке тепловых сетей, невыполнении плановых показателей при их замене. Нам необходимо проанализировать работу, чтобы исключить повторение ошибок, и определить меры по налаживанию дальнейшей безаварийной работы объектов ЖКХ, - сказал губернатор.



Также он поставил задачу выработать "алгоритмы предотвращения возможных инцидентов" и обеспечить оперативное реагирование, если ЧП происходят.



Обсудили на комиссии вопросы обеспечения пожарной безопасности самарцев и меры предотвращения возможных происшествий на воде.



- Это тоже важнейший вопрос. Мы все сейчас так или иначе можем участвовать в мероприятиях под кодовым названием "рыбалка" - зимнюю рыбалку никто не отменял, - уточнил глава региона.



Особое внимание - новогодним праздничным гуляньям.



- В эти дни увеличивается риск возникновения не только пожаров, но и других угроз, особенно в местах проведения массовых мероприятий. Поэтому во всеоружии должны быть все, кто на своей службе обеспечивает безопасность в особый, праздничный период, - поставил задачу Вячеслав Федорищев.

Источник: СОВА

Фото: пресс-служба Правительства СО