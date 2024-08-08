Вячеслав Федорищев: «Шигонский район – место с большим туристическим потенциалом»

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В четверг, 8 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев побывал с рабочим визитом в Шигонском муниципальном районе.

В центре внимания – решение проблемных вопросов муниципалитета, а также развитие инфраструктуры и туристической привлекательности района.

По информации главы муниципального образования Сергея Строева, на сегодняшний день в Шигонском районе проживает около 19,5 тысяч человек. Одним из актуальных вопросов является отсутствие съезда с федеральной трассы «Обход Тольятти» – большое количество обращений к руководителю области поступает именно по этой теме.

Общаясь с местными жителями, глава региона акцентировал: «С первого дня открытия новой трассы «Обход Тольятти» получил очень много вопросов от жителей по отсутствию съезда. К сожалению, изначально по разным причинам он не был запланирован. По этому поводу есть своя позиция у и концессионеров. Вместе с тем Правительством Самарской области решение принято – с 1 сентября съезд будет открыт».

В ходе визита глава региона посетил село Усолье – туристический центр Шигонского района. Здесь находится усадьба постройки XIX века, которая принадлежала графу Орлову-Давыдову. В настоящее время объект разрушается.

«Историческое и культурное наследие необходимо восстанавливать в первозданном виде, – отметил Вячеслав Федорищев. – Здесь может быть чудесная рекреация, туристический и музейный комплексы. Здесь же очень большая история. Поэтому можно совместить музейную часть, гостиничную. Будем искать инвестора, который сможет это сделать комплексно. И как регион мы тоже, конечно, это поддержим».

Также глава 63-го региона отметил территорию усадьбы. Как рассказала заведующая музеем истории Усольского края им. И.Н.Ульянова Ольга Лисина, ежегодно волонтеры и неравнодушные граждане организуют субботники, чтобы привести ее в порядок. Местные жители поделились, что село является местом проведения фестиваля традиционной культуры «Ах, Усолье мое».

Вячеслав Федорищев поручил подумать по креативным индустриям и предоставить свои идеи, предложения по развитию территории. Глава региона предположил, что она может стать местом для проведения гастрономического фестиваля.

«Здесь очень хорошая площадь под фестивали. Мы думали о том, чтобы сделать гастрономический. Для этого нужна большая площадь: хорошая, ухоженная, с одной стороны, а с другой – нужна какая-то фишка. У вас фишка эта есть, – поделился Вячеслав Федорищев. – У нас очень много локальных производителей, которые желают продвигать свою продукцию. Хотелось бы, чтобы была интерактивная история, были активности, чтобы локальные продукты были здесь».

Возрождение усадьбы позволит повысить туристическую привлекательность района и Самарской области в целом.

Также Вячеслав Федорищев осмотрел площадку в селе Шигоны под размещение физкультурно-оздоровительного комплекса закрытого типа. Обосновывая выбор, глава муниципалитета рассказал, что вблизи находится школа, а село является центром района. Открытие комплекса позволит проводить различные спортивные мероприятия и будет способствовать развитию спорта в муниципалитете.

«В этом году контрактуйтесь и начинайте проектирование. В следующем – всю территорию будем включать в программу «Формирование комфортной городской среды». Подключайте наш центр компетенций, чтобы проектирование было качественным», – поручил руководитель области.

Следующим местом посещения главы региона стал Барский пруд, благоустройством которого обеспокоены жители района.

С XIX века он служил источником воды для водяной мельницы, а после прокладки водопровода стал любимым местом притяжения сельчан. В настоящее время водный объект нуждается в очистке, дноуглублении, а также благоустройстве территории.

Руководитель области отметил, что проектирование будет непростым, но за полтора года работы будут проведены.

«Это место историческое. Если правильно его почистить и сделать хорошее благоустройство – будет приятно находиться здесь в любой точке. За полтора года сделаем», – заверил Вячеслав Федорищев.

В завершение рабочей поездки глава 63-го региона оценил ход строительства смотровой башни с площадкой отдыха на горе Светелка в поселке Волжский Утес и поручил разобраться в причинах серьезного отставания от изначального графика работ.

«Самое главное, помимо того, чтобы понять, что случилось – договориться о том, как мы будем работать. К нам есть справедливая просьба перенести финансирование – мы это сделаем. Объект нужно достраивать, делать это правильно, качественно», – сказал руководитель области.

Он также подчеркнул туристическую значимость объекта и важность его инфраструктурного наполнения для комфортного пребывания граждан.

«Здесь шикарный воздух - тут должны быть кемпинги, глэмпинги. Если мы такую хорошую туристическую историю завершим в следующем году, нужно понять уже сейчас, чем мы дополним инфраструктуру, чтобы всем было комфортно», – предложил Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской облатсти/Иван Макеев