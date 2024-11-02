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Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил предприятие «Траектория – Сервис» в Сергиевском районе
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Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил предприятие «Траектория – Сервис» в Сергиевском районе

2 ноября 2024 18:41
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Глава региона ознакомился с производственными площадками завода, а также пообщался с руководством и сотрудниками из разных цехов, ответил на волнующие их вопросы.

В субботу, 2 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев работает в Сергиевском муниципальном районе Самарской области.

Первой точкой программы визита стало посещение ООО «Траектория – Сервис». Глава региона ознакомился с производственными площадками завода, а также пообщался с руководством и сотрудниками из разных цехов, ответил на волнующие их вопросы.

Компания занимается оказанием услуг по инженерно-технологическому и телеметрическому сопровождению бурения скважин. Руководитель ООО «Траектория – Сервис» Андрей Подлиповский рассказал о выпускаемой продукции – основное производимое оборудование – долота, калибраторы-расширители, винтовые забойные двигатели, керноотборные снаряды и др. 

География предприятия обширная: активно работает в Самарской, Оренбургской, Пермской, Саратовской, Ульяновской областях, а также в Республиках Башкортостан, Татарстан, Коми и в других регионах России.

Обращаясь к работникам предприятия, руководитель области отметил: ранее уже обсуждались вопросы развития района с главой муниципалитета Анатолием Екамасовым. Однако он подчеркнул, что очень важно услышать мнение самих жителей, узнать их проблемы и предложения.

На встрече сотрудник завода, житель пгт Суходол, Дмитрий поблагодарил Правительство Самарской области за особое внимание к муниципальным образованиям региона. Он отметил положительные изменения в своем родном районе: «Одно из последних таких ярких изменений, которые жители ощутили, – это замена автобусного парка. Была проблема с перемещением по району. Также очень хотелось бы отметить положительную динамику по уличному освещению, что сказывается на безопасности передвижения как пешеходов, так и водителей».

Еще один житель поселка Михаил отметил своевременный ремонт дорог в муниципалитете.

«С Вашим приходом ремонт начали делать летом, а не как обычно – с первым снегом. Ранее проводился ямочный ремонт, в этом году – целиком замена асфальтового покрытия – быстро, качественно», – прокомментировал он.

«Была такая практика, когда добавляли средства в течение года. Деньги доводили до муниципальных образований очень долго. В результате они получали их в октябре, – пояснил Вячеслав Федорищев. – Мы приняли кардинальное решение – сразу же весь объем средств, которые заложены на капитальный и текущий ремонты дорог, мы доводим уже в январе. С тем чтобы у муниципальных образований была возможность, как только теплый сезон начинается, контрактоваться».

Диалог с работниками ООО «Траектория – Сервис» получился честным и открытым. Вопросы, задаваемые губернатору, касались самых разных сфер, в том числе здравоохранения, благоустройства и ремонта дорог, развития спортивной инфраструктуры. В частности, один из специалистов предприятия отметил плохое состояние дороги от села Захаркино до трассы Кинель-Черкассы – Урал протяженностью порядка 2,5 км.

По словам первого заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергея Карпова, в 2025 году планируется завершить проектирование капитального ремонта указанной дороги. В целях обеспечения безопасности дорожного движения помимо приведения в нормативное состояние дорожного полотна проектом будут предусмотрены работы по устройству освещения и тротуаров в границах населенного пункта. 

Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на комплексном решении проблемы. «Давайте договоримся, что делаем комплексно, – сказал глава региона. – Освещение, наличие переходов, автобусных остановок – это все должно быть в базовом пакете капитального ремонта».

Дополнительно глава региона отметил, что объем субсидий из бюджета региона на ремонт муниципальных дорог увеличили в два раза, а самое главное – ужесточили контроль за выполнением работ. «Бывает так и в нашей практике, что дорогу отремонтировали, а через год ее нет. Здесь точно во всех районах будет развитие», – сказал руководитель области.

В завершение встречи Вячеслав Федорищев поблагодарил сотрудников завода за труд и подчеркнул уникальность производимой на предприятии продукции. 

«На самом деле регион индустриальный, но такого рода предприятия, которые крепко стоят на ногах, производят по-настоящему уникальную продукцию – это основа нашего развития. А вы те люди, которые создают уникальную продукцию. Поэтому вам большое спасибо», – заключил глава региона.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

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