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Рабочая поездка началась с посещения службы в Храме в честь Успения Пресвятой Богородицы в Шентале.
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Шенталинский район
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Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Шенталинский район

8 декабря 2024 19:58
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Рабочая поездка началась с посещения службы в Храме в честь Успения Пресвятой Богородицы в Шентале.

В воскресенье, 8 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев посетил Шенталинский район. Рабочая поездка началась с посещения службы в Храме в честь Успения Пресвятой Богородицы в Шентале.

В преддверии Дня Героев Отечества губернатор вместе с членами «Молодой Гвардии Единой России» Шенталинского района почтил память Героев, возложил цветы к обелиску Славы, затем пообщался с активистами движения. Молодые люди рассказали главе региона о своих проектах и обозначили вопросы, где им требуется помощь. «Спрос с молодогвардейцев строгий, потому что они наш партийный кадровый резерв», — отметил глава региона.

Так, речь шла о содействии в развитии походного движения. Вячеслав Федорищев пообещал ребятам помочь, добавив, что  в этом туристическом направлении нужен акцент на краеведении.

По словам одного из активистов, есть сложности с тем, чтобы добираться на мероприятия и в самом районе, и в Самару, другие точки региона, не хватает транспорта.

«Запрос на улучшение транспортной логистики между районом и крупными городами — проработаем», — заверил глава региона.

Активисты движения затронули еще одну важную тему — профориентация молодежи, работа в родном районе. «Раз в квартал здесь и в других районах региона будем проводить ярмарки, на которых местные работодатели расскажут о том, какие условия они могут предложить своим потенциальным работникам», — принял решение губернатор.

Также есть запрос на  создание площадки для воркаута, с брусьями, турниками разной высоты, столом для армрестлинга и резиновым покрытием. Помощь в строительстве такой площадки окажет социально ответственный бизнес, в частности  предприятие «Самарские торты», крупнейший работодатель в Шенталинском районе.

Вячеслав Федорищев посетил это предприятие, осмотрел производственные мощности. Здесь готовят хлеб, кондитерские изделия, торты, пирожные — в ассортименте более 20 наименований. Производственные площади позволяют выпускать в год более 2 тысяч тонн готовой продукции. Поставки — не только по Самарской области, но и в другие регионы Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского, Центрального федеральных округов (кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга). Глава региона познакомился с сотрудниками, оценил условия труда. Работники предприятия в разговоре с главой региона также отметили: на селе очень нужны молодые кадры, нужно привлекать молодежь, усиливать профориентационную работу среди школьников.

В деревне Карабикулово губернатор посетил сельскохозяйственное предприятие ООО «Карабикулово».  С 2001 года здесь развивают животноводство, производят молочную продукцию, занимаются  мясопереработкой, выращиванием и переработкой зерновых культур. В прошлом году был построен молочный комплекс на 632 коровы — в рамках первого этапа инвестиционного проекта, включенного в Перечень стратегических инвестиционных проектов Самарской области и предусматривающего создание животноводческого комплекса на 1264 головы крупного рогатого скота. Сейчас ООО «Карабикулово» возделывает 13805 гектаров земли для выращивания зерновых и кормовых культур. Обрабатываемые площади полностью обеспечивают кормовую базу существующего поголовья. Валовой сбор зерна в текущем году составил 9400 тонн (почти на 3 тонны больше, чем в прошлом). Под урожай 2025 года  засыпаны семена зерновых, зерно-бобовых, кормовых культур, озимые культуры посеяны на площади 2620 гектаров, на 380 гектаров больше 2024 года. Производится молочная продукция, сыры,  колбасные изделия, мясные полуфабрикаты. Деятельность предприятия обеспечивают почти 140 работников. Глава региона подчеркнул: нужно расширять рынки сбыта и наращивать производственные мощности.

Еще одной точкой рабочей поездки стал историко-краеведческий музей в селе Денискино, который открыт на базе местного Дома культуры. В прошлом году здание ДК капитально отремонтировали, в результате увеличилась выставочная площадь музея. Здесь представлены экспозиции, посвященные истории и жителям села, Великой Отечественной войне, советской эпохе. Есть уголок боевой славы с информацией об участниках СВО.

Огромную работу по увековечиванию памяти погибших героев ведет жительница села Каменка Елена Михайлова. Ее сын Роман Михайлов, участник СВО, был посмертно удостоен Ордена Мужества. В память о своем сыне и других военнослужащих, отдавших жизнь за Отечество, не только   из Самарской области, но и из других регионов Елена Николаевна пишет стихи, пишет о судьбах ребят и выпускает небольшие книги. В честь погибших бойцов также был создан Михайловский сад. В каменском сельском Доме культуры Елена Николаевна сейчас организовала выставку «Специальная военная операция. Российские парни — Герои Отчизны». Она пригласила туда главу региона и рассказала ему о  проведенной работе. После Нового года она планирует начать писать  книгу, чтобы оставить достойную память о погибших защитниках Родины. Завтра, в День Героев Отечества, в память о каждом из них зажгут именную свечу.

Вячеслав Федорищев осмотрел экспозицию и предложил оцифровать собранную информацию и сделать общедоступный электронный портал, чтобы как можно больше людей смогли узнать о подвигах наших военнослужащих.

В завершение рабочей поездки губернатор провел совещание по развитию Шенталинского района, на котором обсудили решение накопившихся проблемных вопросов. Принятые решения будут озвучены на оперативном совещании в Правительстве Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Теги: Акценты

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