Вячеслав Федорищев провел заседание регионального штаба по газификации

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В областном Правительстве состоялось заседание регионального штаба по газификации Самарской области под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.

«Первое полугодие закончилось, время подвести итоги и посмотреть, куда мы пришли, как выполняются поручения после предыдущих штабов всеми участниками рынка и как мы смотримся с точки зрения выполнения поручений Президента и своих обязательств перед нашими жителями», - сказал глава региона, открывая совещание.

На повестке было несколько вопросов, в числе которых обсуждалось выполнение плана мероприятий по догазификации Самарской области за первое полугодие 2025 года. С докладом выступил Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань.

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По просроченным договорам, у которых истекли сроки присоединения к сетям газораспределения в соответствии с постановлением Правительства № 1547, ситуация улучшилась. Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области проводится системная работа в этом направлении. По состоянию на середину ноября 2024 года было 760 просроченных договоров (все в зоне ответственности ООО «СВГК»), а на сегодняшний день показатель составляет 395 просроченных договоров.

​Вторым вопросом было исполнение региональной программы газификации Самарской области за 2024 год и Ⅰ полугодие 2025 года и использование средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа.

Отдельным вопросом рассмотрели нарушения, связанные с обязательствами газораспределительных организаций, а также реализацию работ по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО по итогам 6 месяцев 2025 года.

В первой половине 2025 года Госжилинспекцией была усилена работа в части выявления лиц, уклонившихся от заключения договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. С февраля 2025 года ГЖИ организовано проведение еженедельных штабов по газовой безопасности совместно со всеми муниципалитетами и газораспределительными организациями.

Итого из 15 564 газифицированных МКД по Самарской области заключено договоров и ведется работа по заключению по 14 148 МКД,

что составляет 91%. Работа ведомственного штаба позволила повлиять на большинство УК, ТСЖ/ТСН по области.

Фото: пресс-служба Правительства СО