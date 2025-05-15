Вячеслав Федорищев провел заседание регионального оргкомитета Международного форума «Россия – спортивная держава»

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В четверг, 15 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание регионального оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который пройдет в регионе с 20 по 22 октября 2025 года. В нем приняли участие руководители областного Правительства, муниципалитетов, различных органов власти, ведомств, силовых структур.

В апреле в Москве состоялось заседание федерального оргкомитета форума «Россия – спортивная держава, который возглавляет Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. Были утверждены дата, концепция и проект программы мероприятия. В числе главных тем предстоящего форума – международное сотрудничество, разработка решений по выполнению поручений Президента России в сфере спорта, обсуждение актуальных вопросов реализации комплексной программы «Спорт России», а также развитие детско-юношеского спорта.

«Мы гордимся, что Самарской области доверено провести столь масштабное мероприятие, к которому приковано внимание спортивного сообщества не только нашей страны, но и других государств. Для нас это большая ответственность. Наша задача – сделать так, чтобы форум прошел на высшем уровне, принес только положительные эмоции жителям региона и его гостям, побудил их заниматься спортом, вести активный образ жизни. — обратился к участникам заседания Вячеслав Федорищев. — Для нас особенно значимо, что в рамках подготовки мероприятия запланировано строительство ста спортивных сооружений. Это, безусловно, придаст новый импульс развитию спорта и физкультуры на территории Самарской области. Необходимо позаботиться о том, чтобы спортивная инфраструктура, которая будет построена в рамках подготовки, служила нашему региону еще долгие годы».

Запланировано, что участниками форума станут порядка 3000 человек: руководители различных спортивных организаций, органов власти, бизнеса, спортсмены, эксперты отрасли, делегации со всей России и зарубежных государств. Глава региона подчеркнул, что важно организовать должный контроль по всем направлениям.

«Не только в строительстве спортивных сооружений, но и в подготовке инфраструктуры для проведения форума – транспортной, энергетической, коммуникационной, гостиничной, медицинской, — сказал губернатор. — Необходимо продумать и подготовку к мероприятиям спортивной программы с массовым пребыванием людей, где наибольшая нагрузка ложится на региональные и муниципальные власти, силовые структуры».

С докладом о текущей подготовке к форуму выступила директор исполнительной дирекции форума «Россия-спортивная держава» в Самарской области Анастасия Жукова.

«Для региона форум станет площадкой для делового общения, обмена передовым опытом, лучшими практиками. Спортивная программа будет включать физкультурные мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни среди всех слоев населения, — сообщила Анастасия Жукова. — Культурная программа предполагает объединение 15 событий, включающих театральные постановки, выставки и экскурсионные программы. В дни форума предлагаем запустить туристические шаттлы, которые будут курсировать по историческому центру Самары. Также предлагаем всем участникам форума оформить карты туриста Самарской области с программой лояльности».

Спортивная программа форума включает как спортивные соревнования, так и различные интерактивные зоны, площадки для всех жителей. На площади Куйбышева планируется создание интерактивной зоны «Союз спорта», которая объединит экстремальные и уличные виды спорта. Также в областном центре пройдет фестиваль по цифровым видам спорта и фестиваль «Самара спортивная».

Совместно с Минспортом России прорабатывается перечень различных соревнований, которые пройдут на различных объектах спорта в Самаре и Тольятти. Предполагается проведение турнира по футболу среди городов-героев, приуроченного к 80-летию Победы, финала Кубка России по гонкам дронов, финала «Кубка Защитников Отечества» среди ветеранов СВО, международного турнира по дрифту, всероссийского турнира по художественной гимнастике на призы чемпионки мира Ксении Поляковой, международного турнира по смешанному боевому единоборству (ММА). Одним из ключевых мероприятий станет театрализованное гимнастическое шоу Алексея Немова в «Лада-Арене», которое объединит 400 спортсменов и 8 видов гимнастики.

Отдельное внимание уделено разработке программы мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Основные площадки форума — стадион «Солидарность Самара Арена» и Дворец спорта имени Владимира Высоцкого. Во Дворце спорта будет проведено пленарное заседание форума и заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. На стадионе запланировано проведение стратегических сессий и круглых столов, различных соревнований. В третий день форума «Солидарность Самара Арена» будет открыта для жителей: в залах деловой программы будут организованы встречи с легендами спорта и тематические семинары.

В ходе совещания обсуждался комплекс вопросов, связанных с подготовкой к проведению форума «Россия – спортивная держава». По итогам оргкомитета был утверджен перечень поручений.

Форум «Россия — спортивная держава» проводится с 2009 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Это одно из главных событий в жизни российского спорта. На площадке форума обсуждаются ключевые вопросы, стратегия и перспективы развития отрасли с участием делегаций со всей страны и зарубежных делегаций. По распоряжению Главы государства в 2025 году форум состоится в Самаре.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области