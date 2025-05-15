Я нашел ошибку
Главные новости:
Самара на три дня превратится в центр музыкального притяжения, где публика сможет насладиться виртуозным исполнением и новаторским подходом к классике.
В Самарской филармонии сосотоится фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений. Новое поколение российской исполнительской школы»
Старшие по домам, территориальные общественные самоуправления и инициативные группы жителей совместно с администрациями районов проводят приемку работ.
По программе «Формирование комфортной городской среды» в 8 дворах Самары завершено благоустройство
Они начнутся 26 мая в соответствии с федеральным графиком и продлятся до 31 августа.
Минпросвещения определило продолжительность летних каникул в России
Судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Тольяттинец в ходе пьяной ссоры убил своего знакомого
Вчера в одной из социальных сетей была опубликована видеозапись, на которой зафиксировано, как патрульный автомобиль ГАИ преследует мопед, под управлением молодого человека.
В Тольятти к ответственности привлечен курьер, неоднократно нарушивший ПДД
Артисты Самарской драмы выступили с концертной программой в клиническом санатории «Волга».
Артисты самарских театров принимают активное участие в организации культурного досуга для бойцов СВО
В числе главных тем предстоящего форума – международное сотрудничество, разработка решений по выполнению поручений Президента России в сфере спорта, обсуждение актуальных вопросов реализации комплексной программы «Спорт России», а также развитие детско-юн
Вячеслав Федорищев провел заседание регионального оргкомитета Международного форума «Россия – спортивная держава»
Всего обследовано более 4900 деревьев и кустарников.
В Самаре специалисты ведут сезонные работы по мониторингу зеленых насаждений, высаженных в прошлом году
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.22
-0.33
EUR 90.38
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
17 мая посетители СОУНБ смогут принять участие во Всероссийской акции «Ночь музеев – 2025»
«Вы – гордость региона»: Вячеслав Федорищев вручил награды многодетным семьям
В СОУНБ стартует майский цикл лекций проекта «Интеллектуальная среда»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев провел заседание регионального оргкомитета Международного форума «Россия – спортивная держава»

15 мая 2025 15:24
167
В числе главных тем предстоящего форума – международное сотрудничество, разработка решений по выполнению поручений Президента России в сфере спорта, обсуждение актуальных вопросов реализации комплексной программы «Спорт России», а также развитие детско-юн

В четверг, 15 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание регионального оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который пройдет в регионе с 20 по 22 октября 2025 года. В нем приняли участие руководители областного Правительства, муниципалитетов, различных органов власти, ведомств, силовых структур.

В апреле в Москве состоялось заседание федерального оргкомитета форума «Россия – спортивная держава, который возглавляет Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. Были утверждены дата, концепция и проект программы мероприятия. В числе главных тем предстоящего форума – международное сотрудничество, разработка решений по выполнению поручений Президента России в сфере спорта, обсуждение актуальных вопросов реализации комплексной программы «Спорт России», а также развитие детско-юношеского спорта.

«Мы гордимся, что Самарской области доверено провести столь масштабное мероприятие, к которому приковано внимание спортивного сообщества не только нашей страны, но и других государств. Для нас это большая ответственность. Наша задача – сделать так, чтобы форум прошел на высшем уровне, принес только положительные эмоции жителям региона и его гостям, побудил их заниматься спортом, вести активный образ жизни. — обратился к участникам заседания Вячеслав Федорищев. — Для нас особенно значимо, что в рамках подготовки мероприятия запланировано строительство ста спортивных сооружений. Это, безусловно, придаст новый импульс развитию спорта и физкультуры на территории Самарской области. Необходимо позаботиться о том, чтобы спортивная инфраструктура, которая будет построена в рамках подготовки, служила нашему региону еще долгие годы».

Запланировано, что участниками форума станут порядка 3000 человек: руководители различных спортивных организаций, органов власти, бизнеса, спортсмены, эксперты отрасли, делегации со всей России и зарубежных государств. Глава региона подчеркнул, что важно организовать должный контроль по всем направлениям.

«Не только в строительстве спортивных сооружений, но и в подготовке инфраструктуры для проведения форума – транспортной, энергетической, коммуникационной, гостиничной, медицинской, — сказал губернатор. —  Необходимо продумать и подготовку к мероприятиям спортивной программы с массовым пребыванием людей, где наибольшая нагрузка ложится на региональные и муниципальные власти, силовые структуры».

С докладом о текущей подготовке к форуму выступила директор исполнительной дирекции форума «Россия-спортивная держава» в Самарской области Анастасия Жукова.

«Для региона форум станет площадкой для делового общения, обмена передовым опытом, лучшими практиками. Спортивная программа будет включать физкультурные мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни среди всех слоев населения, — сообщила Анастасия Жукова. — Культурная программа предполагает объединение 15 событий, включающих театральные постановки, выставки и экскурсионные программы. В дни форума предлагаем запустить туристические шаттлы, которые будут курсировать по историческому центру Самары. Также предлагаем всем участникам форума оформить карты туриста Самарской области с программой лояльности».

Спортивная программа форума включает как спортивные соревнования, так и различные интерактивные зоны, площадки для всех жителей. На площади Куйбышева планируется создание интерактивной зоны «Союз спорта», которая объединит экстремальные и уличные виды спорта. Также в областном центре пройдет фестиваль по цифровым видам спорта и фестиваль «Самара спортивная».

Совместно с Минспортом России прорабатывается перечень различных соревнований, которые пройдут на различных объектах спорта в Самаре и Тольятти. Предполагается проведение турнира по футболу среди городов-героев, приуроченного к 80-летию Победы, финала Кубка России по гонкам дронов, финала «Кубка Защитников Отечества» среди ветеранов СВО, международного турнира по дрифту, всероссийского турнира по художественной гимнастике на призы чемпионки мира Ксении Поляковой, международного турнира по смешанному боевому единоборству (ММА). Одним из ключевых мероприятий станет театрализованное гимнастическое шоу Алексея Немова в «Лада-Арене», которое объединит 400 спортсменов и 8 видов гимнастики.

Отдельное внимание уделено разработке программы мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Основные площадки форума — стадион «Солидарность Самара Арена» и Дворец спорта имени Владимира Высоцкого. Во Дворце спорта будет проведено пленарное заседание форума и заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. На стадионе запланировано проведение стратегических сессий и круглых столов, различных соревнований. В третий день форума «Солидарность Самара Арена» будет открыта для жителей: в залах деловой программы будут организованы встречи с легендами спорта и тематические семинары.

В ходе совещания обсуждался комплекс вопросов, связанных с подготовкой к проведению форума «Россия – спортивная держава».  По итогам оргкомитета был утверджен перечень поручений.

Форум «Россия — спортивная держава» проводится с 2009 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Это одно из главных событий в жизни российского спорта. На площадке форума обсуждаются ключевые вопросы, стратегия и перспективы развития отрасли с участием делегаций со всей страны и зарубежных делегаций. По распоряжению Главы государства в 2025 году форум состоится в Самаре.

 

Фото:  пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самара на три дня превратится в центр музыкального притяжения, где публика сможет насладиться виртуозным исполнением и новаторским подходом к классике.
15 мая 2025, 16:55
В Самарской филармонии сосотоится фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений. Новое поколение российской исполнительской школы»
Самара на три дня превратится в центр музыкального притяжения, где публика сможет насладиться виртуозным исполнением и новаторским подходом к классике. Культура
34
Старшие по домам, территориальные общественные самоуправления и инициативные группы жителей совместно с администрациями районов проводят приемку работ.
15 мая 2025, 16:45
По программе «Формирование комфортной городской среды» в 8 дворах Самары завершено благоустройство
Старшие по домам, территориальные общественные самоуправления и инициативные группы жителей совместно с администрациями районов проводят приемку работ. Благоустройство
53
Артисты Самарской драмы выступили с концертной программой в клиническом санатории «Волга».
15 мая 2025, 15:35
Артисты самарских театров принимают активное участие в организации культурного досуга для бойцов СВО
Артисты Самарской драмы выступили с концертной программой в клиническом санатории «Волга». Общество
110
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2025  09:43
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
196
На участках четырех улиц Самары временно ограничат движение транспорта
14 мая 2025  13:34
На участках четырех улиц Самары временно ограничат движение транспорта
353
В Самаре начали судить экс-главу института развития Ольгу Михееву
14 мая 2025  12:51
В Самаре начали судить экс-главу института развития Ольгу Михееву
396
В Самаре 16 мая будут распределять места в детсады
14 мая 2025  12:06
В Самаре 16 мая будут распределять места в детсады
326
17 мая пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Красноглинского района
14 мая 2025  11:33
17 мая пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Красноглинского района
319
Весь список