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Заседание началось с рассмотрения двух происшествий, произошедших в минувшие выходные, – крупный лесной пожар и инцидент на ж/д мосту.
Вячеслав Федорищев провел заседание облправительства
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Вячеслав Федорищев провел заседание облправительства

30 сентября 2024 15:42
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Заседание началось с рассмотрения двух происшествий, произошедших в минувшие выходные, – крупный лесной пожар и инцидент на ж/д мосту.

В понедельник, 30 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание регионального Правительства. Традиционно оно прошло в открытом формате и началось с рассмотрения двух происшествий, произошедших в регионе в минувшие выходные, – крупный лесной пожар и инцидент на железнодорожном мосту.

Напомним, 28 сентября на землях лесного фонда Рачейского лесничества в Сызранском муниципальном районе произошел лесной пожар. Уже на следующий день на территории муниципального образования был введен режим.

Как рассказал врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Михаил Студенников, в настоящее время тушение пожара продолжается с применением авиации – привлечена группа применения беспилотных авиационных систем МЧС, вертолет военно-воздушных сил МИ-8 с водосливным устройством. В его ликвидации принимают участие 182 человека – специалисты областной лесной охраны и МЧС. Также задействовано 40 единиц техники. По состоянию на 30 сентября площадь активного горения составляла 7 га, от огня пострадало 288 га.

«Сейчас идет работа по локализации возгорания, после чего будет осуществляться непосредственное тушение ранее пройденной огнем территории», – сказал Михаил Студенников.

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Сергей Аникин, обращаясь к главе региона, пояснил: «На данный момент, благодаря вашим решениям и применению авиации мы понимаем, что данный пожар можем локализовать к исходу дня».

Вячеслав Федорищев поручил в кратчайшие сроки создать специальную комиссию, которая займется выяснением причин столь быстрого распространения огня и доработкой имеющихся алгоритмов, позволяющих избежать подобных ситуаций в дальнейшем и обеспечивающих пожарную безопасность.

«Лесной пожар стал не единственным происшествием прошедших выходных. 28 сентября на железнодорожном мосту в районе городского округа Кинель произошел инцидент, в связи с которым сегодня предлагаю обсудить меры по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в Самарской области», – отметил руководитель области.
Глава региона поручил запланировать внеочередное заседание антитеррористической комиссии и комплексно вынести на рассмотрение вопрос об обеспечении безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Также Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на оперативном проведении ремонтно-восстановительных работ на объекте.«Прошу усилить координацию, чтобы работы максимально быстро были доведены до конца», – заключил руководитель области.

 

Фото:   Департамент информационной политики СО

Теги: Акценты В центре внимания

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