Вячеслав Федорищев провел встречу с атаманом Константином Давитьяном

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с войсковым атаманом Волжского войскового казачьего общества, куратором добровольческого казачьего отряда «Ермак» БАРС-15 Константином Давитьяном и членами Волжского войскового казачьего общества.

На встрече обсудили доставку техники и гуманитарной помощи для участников СВО, поддержку семей участников СВО и ветеранов.

«Недавно получили бесценную помощь, это квадрокоптеры и дроны, замечательные пульты управления дронами, получили маски-визоры. Хочу доложить Вам, что весь этот груз доставлен непосредственно в отряд. Наши инженеры провели уже первые полеты», — рассказал Константин Давитьян.

Он подчеркнул, что казаки по возвращению с СВО продолжают работу и готовы помогать как на местах в муниципалитетах, так и непосредственно по своему направлению, то есть готовить добровольцев.

«Тот богатый опыт, который был наработан на поле боя, они готовы передавать нашей молодежи, которую мы сейчас готовим к службе в армии, и бойцам-срочникам. Мы сформировали учебный центр «Эшелон». И сейчас наши инструктора – это наши ветераны с большим опытом. Готовят в этом центре по нескольким позициям. Это и беспилотные летательные аппараты, и тактическая медицина, и снайперская подготовка. Готовим добровольцев и помогаем нашим подразделениям Вооруженных Сил по подготовке пополнения наших бойцов», — отметил атаман Волжского войскового казачьего общества, куратор добровольческого казачьего отряда «Ермак» БАРС-15 Константин Давитьян.

«Мы с вами говорили об этом и несколько человек вы уже представляли – с боевым опытом, которые сейчас в зоне специальной военной операции не могут находиться по объективным причинам. Уверен, что в ближайший месяц они будут встроены в социально-экономическое развитие, но наша с вами задача в первую очередь, думать о том, что происходит там. Поэтому жду ваших предложений. Хотел бы встретиться с отрядом. Когда я буду там, на новых территориях, обязательно встретимся с командованием на местах. А сейчас предлагаю на февраль запланировать такую встречу, поговорить с казаками, поговорить с братьями, с дедами поговорить, что мы еще можем сделать для развития», — сказал глава региона Вячеслав Федорищев.

Также на встрече обсуждали вопросы безопасности на территории Самарской области и военно-патриотическое воспитание молодежи.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области