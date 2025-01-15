Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по капитальному строительству объектов в Самарской области

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В среду, 15 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по капитальному строительству объектов. В нем приняли участие члены областного Правительства, руководители профильных ведомств, организаций-застройщиков.

Вячеслав Федорищев, обращаясь к присутствующим, отметил: заседания будут проходить еженедельно. Такое решение глава региона принял на оперативном совещании в начале января. Это позволит контролировать процессы возведения, реконструкции запланированных объектов капитального строительства, в том числе и своевременное выполнение застройщиками договорных обязательств, а также оперативно решать возникающие вопросы.

«Будем собираться с руководителями соответствующих подразделений Правительства Самарской области, наших городов и, конечно, с застройщиками. На штабе еженедельно будем принимать те решения, которые необходимо принимать на нашем уровне. Знаю, что вопросов всегда много. Уверен, что такой формат работы позволит нам слаженно вместе решать накопившиеся вопросы и задачи», – подчеркнул губернатор.

На первом заседании участники подвели итоги работы по строительству объектов в 2024 году, а также подробно обсудили проблемные вопросы.

Как сообщил советник первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Александр Фомин, в 2023 году региональным министерством строительства было введено в эксплуатацию 11 объектов из 58 запланированных.

«В 2024 году велось строительство 47 объектов, введено в эксплуатацию 7. В 2025 году продолжится реализация 42 объектов, 24 из которых запланированы к вводу в эксплуатацию. В 2026-2027 годах планируется реализация 21 и 13 объектов соответственно. Все они переходящие», – отметил Александр Фомин.

Среди объектов, введенных в эксплуатацию в 2024 году, – Центр правопорядка в Тольятти, Крытый футбольный манеж в Самаре, поликлиника на 700 посещений и школа в жилом районе «Волгарь», 2-й этап автодороги на территории в границах ул. Центральная, Южное шоссе, ул. Коммунальной и трассы в Куйбышевском районе городского округа Самара, поликлиника в пгт. Смышляевка и дорога по улице В. Высоцкого в Тольятти.

Советник первого вице-губернатора отметил: все объекты строились с 2021-2022 годов, но не были завершены. Среди основных причин срыва сроков – низкое качество разработки проектно-сметной документацией, а также недостаточный строительный контроль.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области