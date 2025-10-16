Я нашел ошибку
Главные новости:
Правильный способ приготовления этого овоща напрямую влияет на сохранение его питательных свойств.
Врач: осень  открывает идеальные возможности для включения тыквы в рацион
Пешеходам необходимо переходить дорогу строго по пешеходному переходу, убедившись в отсутствии транспортных средств.
ГАИ СО, в связи с ухудшением погодных условий, напоминает водителям об обязательном соблюдении безопасного скоростного режима
К счастью, погибших и пострадавших нет.
ДТП в Приволжском районе: столкнулись автомобили Renault и КамАЗ
В завершение гарнизонного развода отдан приказ о заступлении на службу по охране общественного порядка.
На площади Куйбышева прошел гарнизонный развод сотрудников ОВД Самарской области
Она под руководством тренера Всеволода Лукина приступила к подготовке к предстоящему чемпионату Европы по плаванию.
Софья Алешина из Самарской области - трехкратная чемпионка России по плаванию ЛИН
Мероприятие было посвящено вопросам развития транспортной инфраструктуры, мультимодальным перевозкам и организации логистических цепочек в Поволжье.
На КбшЖД состоялась транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье»
17 октября в Культурном центре «Универ Студия».
Гала-концерт патриотического проекта «ЗА НАШУ ПОБЕДУ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!» пройдет в Самаре
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.84
-1.12
EUR 91.73
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области

16 октября 2025 19:08
206
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.

В четверг, 16 октября, под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева состоялось первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области. Новый координационный орган создан по распоряжению главы региона.

Как отметил Вячеслав Федорищев, работа штаба будет строиться по нескольким направлениям: «Во-первых, это мобилизация внутренних ресурсов областного правительства для безусловного исполнения нацпроектов, инициированных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Во-вторых, это существенная прикладная работа по повышению доходов бюджета региона».

В рамках повестки первого заседания штаба участники рассмотрели два ключевых вопроса. Первый касался результатов реализации федерального проекта «Оздоровление Волги», в который было инвестировано более 11 млрд рублей федеральных средств.

«Несмотря на то, что Самарская область была в числе первых регионов, приступивших к его реализации, и на эти цели было направлено более 11 млрд рублей федеральных средств, цели проекта не достигнуты», – подчеркнул губернатор.

Глава региона поручил министерству финансов Самарской области во взаимодействии с профильными ведомствами в двухмесячный срок подготовить исчерпывающий аналитический отчет, детально характеризующий причины неисполнения проекта. При этом губернатор акцентировал, что в настоящее время предварительный анализ указывает на отсутствие системного подхода, должного понимания специфики объектов и недостаточный контроль со стороны регионального правительства на всех этапах проектирования и возведения объектов.

Второй вопрос повестки сфокусирован на вовлечении в легальный экономический оборот предпринимателей, ведущих деятельность на территории области, но при этом укрывающихся от налогов, и обеспечении полноты налоговых поступлений.

На заседании штаба было отмечено, что, несмотря на добросовестную работу крупных предприятий химической, металлургической, оборонно-промышленной, аграрной и других отраслей, значительное число индивидуальных предпринимателей продолжает осуществлять деятельность вне правового поля и, как следствие, не исполняет налоговые обязательства.

Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025, 18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов... Политика
707
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025, 16:58
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды. Политика
818
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
10 октября 2025, 19:15
Бюджет на три года и управленческие изменения: губернатор провел заседание кабмина
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета. Политика
786
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025  19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
201
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
222
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
261
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
497
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
663
Весь список