Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области

206

В четверг, 16 октября, под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева состоялось первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области. Новый координационный орган создан по распоряжению главы региона.

Как отметил Вячеслав Федорищев, работа штаба будет строиться по нескольким направлениям: «Во-первых, это мобилизация внутренних ресурсов областного правительства для безусловного исполнения нацпроектов, инициированных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Во-вторых, это существенная прикладная работа по повышению доходов бюджета региона».

В рамках повестки первого заседания штаба участники рассмотрели два ключевых вопроса. Первый касался результатов реализации федерального проекта «Оздоровление Волги», в который было инвестировано более 11 млрд рублей федеральных средств.

«Несмотря на то, что Самарская область была в числе первых регионов, приступивших к его реализации, и на эти цели было направлено более 11 млрд рублей федеральных средств, цели проекта не достигнуты», – подчеркнул губернатор.

Глава региона поручил министерству финансов Самарской области во взаимодействии с профильными ведомствами в двухмесячный срок подготовить исчерпывающий аналитический отчет, детально характеризующий причины неисполнения проекта. При этом губернатор акцентировал, что в настоящее время предварительный анализ указывает на отсутствие системного подхода, должного понимания специфики объектов и недостаточный контроль со стороны регионального правительства на всех этапах проектирования и возведения объектов.

Второй вопрос повестки сфокусирован на вовлечении в легальный экономический оборот предпринимателей, ведущих деятельность на территории области, но при этом укрывающихся от налогов, и обеспечении полноты налоговых поступлений.

На заседании штаба было отмечено, что, несмотря на добросовестную работу крупных предприятий химической, металлургической, оборонно-промышленной, аграрной и других отраслей, значительное число индивидуальных предпринимателей продолжает осуществлять деятельность вне правового поля и, как следствие, не исполняет налоговые обязательства.

Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области