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Вячеслав Федорищев провел первое в 2025 году заседание президиума комиссии Госсовета по промышленности

15 января 2025 20:41
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В планах президиума — более глубокая проработка инициатив по поддержке и развитию отечественной промышленности, с привлечением существующих институтов, экспертных сообществ. 

В среду, 15 января, губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев провел первое заседание президиума комиссии в 2025 году.

В нем приняли участие первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ, заместитель председателя комиссии Василий Осьмаков, заместитель Министра финансов РФ Алексей Лавров, председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России, заместитель председателя комиссии Владимир Гутенев, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач,  а также представители Минпромторга России, регионов, госкорпораций и объединений, в том числе Российского союза промышленников и предпринимателей, ассоциации «Росспецмаш». 

Участники обсудили форматы дальнейшей плановой работы, а также ряд вопросов по отрасли сельскохозяйственного машиностроения, производства российских банкоматов и других. Часть повестки была посвящена мониторингу выполнения поручений Президента по итогам Президиума Госсовета и рекомендаций комиссии.

Вячеслав Федорищев, открывая заседание, отметил: в планах президиума — более глубокая проработка инициатив по поддержке и развитию отечественной промышленности, с привлечением существующих институтов, экспертных сообществ. 

«При Комитете по промышленности и торговли Государственной Думы РФ сформировано много экспертных советов, они успешно работают. Мы будем опираться на их экспертизу, на взаимодействие с ними. И так работу построим, чтобы перед тем, как выносить от комиссии Госсовета те или иные предложения, они в первую очередь прошли экспертизу в этих экспертных советах и других совещательных органах при комитете Госдумы по промышленности и торговли. Это не отменяет нашего взаимодействия с деловыми объединениями — наоборот, только подчеркивает их роль», — сказал глава региона. 

Такая же работа будет организована и с объединениями – Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой РФ, общероссийскими общественными организациями «Деловая Россия», «Опора». «Самое главное, чтобы мы, представляя позицию комиссии, представляли позицию того экспертного большинства, который работает в рамках промышленной политики в стране», — считает Вячеслав Федорищев. 

Губернатор, председатель комиссии напомнил об уже подготовленных предложениях, касающихся поддержки отечественных производителей таких товаров, как лифты, лифтовые лебедки, банкоматы, литий-ионные аккумуляторы. По словам главы региона, перечень продукции, ввозимой из-за рубежа, большой – при том, что есть хорошо подготовленные отечественные производители, чья продукция не уступает по качеству и стоимости. 

«Надо понимать, что это не индивидуальная просьба какого-то из предприятий его поддержать — нет, это системный подход, в рамках которого мы будем системно давать предложения по поддержке тех или иных направлений промышленности. И будем рассчитывать на то, что Правительство России их поддержит», — отметил глава региона. 

Реализация предлагаемых инициатив будет способствовать достижению устойчивости отечественной экономики, считает Вячеслав Федорищев, но для этого необходим такой подход, который предполагает максимальное сокращение времени на принятие решений по совершенствованию законодательства в сфере промышленности и ввод эффективных инструментов для обеспечения устойчивости российской промышленности. 

«В этой связи я подготовил обращение в Правительство Российской Федерации. Мы будем такого рода инициативу направлять вице-премьеру, курирующему экономику, Новаку Александру Валентиновичу и будем просить эти предложения по возможности оперативно рассматривать», — сообщил Вячеслав Федорищев. 

Кроме того, при содействии ВЭБ.РФ и экспертных объединений, входящих в комиссию, с учетом новых подходов будет подготовлен доклад с предложениями, которые дополнят и усилят проводимую Правительством России промышленную политику. «Этот доклад планируется представить в Администрацию Президента. Там будут озвучены те инициативы, которые комиссия Госсовета направляла в Правительство, те, которые были поддержаны, те, что еще не реализованы. И самое главное — это предложения по системному развитию промышленности», — пояснил Вячеслав Федорищев.

Первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков поблагодарил членов комиссии за проработку новых нацпроектов и подчеркнул: с началом их запуска необходима будет обратная связь – и в этом плане работа комиссии Госсовета очень важна.   «Мы настроены на конструктивную работу с комиссией, с бизнесом, — отметил он. – Обсуждение новых идей, новых концептуальных подходов к развитию промышленности приобретает особое значение в текущей экономической ситуации, с учетом санкционного давления». 

Владимир Гутенев обозначил проблематику по отрасли сельхозмашиностроения. Доклад по данному вопросу представил президент Ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин. Пути решения таких задач, как увеличение объемов закупок сельхозтехники в рамках реализации государственных программ и национальных проектов, расширение кооперации между российскими производителями, обсудят также рамках заседания комиссии, запланированного на февраль текущего года.

 Также участники обсудили детали внедрения изменений национального режима в закупках (с 1 января 2025 года вступили в силу изменения в Законы № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, а также постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875). 

В частности, изменения в Закон № 223-ФЗ позволяют ввести в него существующий в рамках госзаказа инструмент «запретов» и рассматривать в рамках закупки исключительно заявки на поставку российской продукции. Инструмент ограничений предполагает правило «второй лишний» – при подаче хотя бы одной заявки на поставку российской продукции иностранный товар не рассматривается. Кроме того, изменения касаются ценовых преференций для российской продукции и для отдельных заказчиков. 

Их реализация поможет упростить взаимодействие заказчиков с поставщиками и максимально расширит случаи заключения контрактов, включающих поставку российских промышленных товаров. Распространение национального режима будет способствовать приобретению российской промышленной продукции, подтвержденной в соответствии с постановлением № 719, и созданию новых производств. 

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

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